Iztacalco dialoga con sector empresarial sobre extorsión, corrupción y regulación

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz sostuvo una reunión con representantes del sector industrial y empresarial de la demarcación, en la que se abordaron temas relacionados con la extorsión, la corrupción, la regulación de establecimientos y las condiciones para la inversión y la generación de empleo.

En el encuentro representantes empresariales expusieron propuestas y necesidades relacionadas con el desarrollo de sus actividades en la demarcación. La administración señaló que busca mantener comunicación con el sector para identificar áreas de oportunidad y fortalecer los mecanismos de atención.

La alcaldía informó que durante el último año, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), realizó 505 órdenes de verificación en distintas materias.

Del total, 183 correspondieron a establecimientos mercantiles, 95 a construcciones y edificaciones, 146 a espectáculos, 19 a estacionamientos públicos, 58 a protección civil, tres a publicidad exterior y una a uso de suelo.

Como resultado de estos procedimientos, se efectuaron 221 suspensiones y 140 clausuras, de acuerdo con la información proporcionada por la administración local. Asimismo, se realizaron 152 invitaciones para regularizar negocios.

La alcaldía también informó sobre el programa “Mi Negocio en Paz”, mediante el cual se brinda orientación a responsables de establecimientos que buscan regularizar sus actividades. Como parte de esta estrategia se instalaron un módulo itinerante en distintas colonias y otro fijo en la explanada de la alcaldía.

Según los datos difundidos por Iztacalco, estos módulos han otorgado 778 asesorías y atendido a mil 402 personas, principalmente sobre regularización de establecimientos, uso de suelo, documentación y requisitos para su funcionamiento.

En la reunión participaron representantes de más de 20 empresas y organismos empresariales, entre ellos Pepsi, Conexión Metrobús, COPARMEX, Cerraduras Tover Alta Seguridad y CANACINTRA.