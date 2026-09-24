PAN pide transparentar recursos de parquímetros y verificar seguros y cámaras en CDMX

Parquímetro en la vía pública Parquímetro en la vía pública (Cuartoscuro)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de Mexico presentó un punto de acuerdo para solicitar información sobre los recursos que generan los parquímetros en la Ciudad de México, así como verificar que los usuarios cuenten con los seguros y sistemas de videovigilancia establecidos en la normativa.

El legislador, Mario Sánchez Flores, planteó conocer cuánto se recauda en cada Zona de Parquímetros, cuánto dinero ha recibido el Gobierno capitalino, cuánto se ha destinado al Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros y cuánto permanece disponible o ha sido ejercido en obras y acciones de mejoramiento urbano.

“Si un ciudadano paga por estacionarse en la vía pública, tiene derecho a saber qué pasa con ese dinero: cuánto se recauda en su colonia, cuánto se destina a mejorarla, en qué se gasta y cuánto queda pendiente de utilizarse”, señaló.

Sánchez Flores argumentó que, aunque existen reportes oficiales sobre los ingresos y proyectos financiados con estos recursos, la información se encuentra dispersa en distintos espacios, lo que dificulta conocer de manera integral el recorrido del dinero desde su recaudación hasta su aplicación.

¿Qué solicita?

Por lo anterior, solicita información desde 2018 y desglosada por Zona de Parquímetros, con datos sobre ingresos, recursos ejercidos, saldos disponibles y proyectos realizados.

También pide conocer las pólizas de seguro vigentes para los usuarios, los riesgos que cubren, sus límites y el procedimiento para presentar reclamaciones.

Así como información sobre las reclamaciones presentadas por daños, robo total o parcial y pérdida de vehículos, así como el número de casos procedentes, improcedentes, pagados y pendientes, junto con los montos de las indemnizaciones.

Otro de los puntos busca verificar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia vinculadas a los sistemas de parquímetros. El legislador pidió conocer cuántas existen en cada zona, cuántas se encuentran operativas y cuántas están efectivamente conectadas al C5.

Asimismo, planteó transparentar las verificaciones realizadas a los operadores de los sistemas de estacionamiento, así como los requerimientos, procedimientos administrativos y posibles sanciones relacionados con obligaciones de seguro, videovigilancia, niveles de servicio e información a los usuarios.

El diputado sostuvo que la información debería concentrarse en un esquema de consulta pública que permita dar seguimiento a los recursos por cada Zona de Parquímetros, desde su recaudación hasta las obras concluidas y los montos que continúen pendientes de ejercer.

“De poco sirve tener un derecho escrito en la ley si el ciudadano no sabe que existe o no sabe cómo ejercerlo. Si existe un seguro, el usuario debe conocerlo; y si deben existir cámaras, debemos saber si funcionan”, afirmó.

Sánchez Flores adelantó que este punto de acuerdo será el primer paso de una propuesta legislativa que presentará próximamente para modificar y fortalecer las reglas aplicables a los parquímetros en la capital.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa buscará que una mayor proporción de los recursos generados por los parquímetros se destine a las zonas donde se recaudan, con el objetivo de financiar acciones relacionadas con espacio público, movilidad y seguridad vial.

“Queremos que cada peso pueda seguirse: del parquímetro a la colonia. Que cada obligación pueda comprobarse y que cada ciudadano pueda conocer y ejercer sus derechos”, concluyó.