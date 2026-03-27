Ecatepec convoca a toma de protesta de Comités Vecinales por la Paz

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y promover la participación ciudadana, el gobierno municipal de Ecatepec llevará a cabo la toma de protesta de los Comités Vecinales por la Paz, un programa que busca involucrar directamente a las y los habitantes en la construcción de entornos más seguros.

El evento se realizará este sábado 28 de marzo a las 08:00 horas en el Deportivo Valle de Anáhuac, ubicado en la colonia del mismo nombre, donde autoridades municipales y ciudadanos se darán cita para formalizar la integración de estos comités.

De acuerdo con la convocatoria, esta iniciativa tiene como finalidad fomentar la colaboración entre gobierno y sociedad, permitiendo que las vecinas y vecinos participen activamente en acciones orientadas a prevenir la violencia, mejorar la convivencia y fortalecer el tejido social en sus comunidades.

Los Comités Vecinales por la Paz se perfilan como una estrategia clave para atender problemáticas locales desde una perspectiva comunitaria, en la que la organización ciudadana juega un papel fundamental. A través de estos grupos, se busca generar redes de apoyo, impulsar la comunicación entre colonias y autoridades, así como detectar oportunamente situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las familias.

Autoridades del municipio destacaron que la seguridad no solo depende de las instituciones, sino también del compromiso y la participación de la ciudadanía. Por ello, hicieron un llamado a la población para sumarse a este tipo de iniciativas que promueven la unión y el trabajo conjunto.

Asimismo, se subrayó que este programa forma parte de una estrategia integral de seguridad pública, en la que se prioriza la prevención del delito y la construcción de una cultura de paz desde lo local. En este sentido, la creación de comités vecinales permitirá reforzar la vigilancia comunitaria y mejorar la coordinación con las instancias de seguridad.

El evento de toma de protesta también representa una oportunidad para que los ciudadanos conozcan más sobre el funcionamiento de estos comités y las acciones que podrán implementar en sus respectivas colonias.

En Ecatepec se reiteró la invitación a la población para asistir y ser parte de este esfuerzo colectivo, destacando que la construcción de un municipio más seguro es una tarea compartida que requiere la participación de todas y todos. Con este tipo de acciones, se busca avanzar hacia una comunidad más unida, organizada y comprometida con la paz.