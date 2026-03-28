Caen el “Loco” y “Farmacias del Ahorro” de los “Faraones”, vinculados con la “La Unión Tepito”

Detenidos Misael “N”, alias “El Loco”, y David “N”, alias “Farmacias del Ahorro". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo a Misael “N”, alias “El Loco”, y David “N”, alias “Farmacias del Ahorro”, integrantes del grupo delictivo “Los Faraones”, vinculado con la organización criminal “La Unión Tepito”, dedicado al narcomenudeo y al robo de cajeros automáticos en la zona norte de la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa agravada, por hechos ocurridos entre enero y febrero de 225.

Las indagatorias señalan que estarían involucrados en dos robos de cajeros automáticos: uno ocurrido en enero de 2025, al interior de una tienda SuperISSSTE, ubicada en la alcaldía Iztapalapa; y otro, en febrero del mismo año, en un centro de distribución ubicado en la zona de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado del trabajo de inteligencia, el análisis de las cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a los imputados en el Estado de México, donde fueron aprehendidos de manera simultánea el 25 de marzo de 2026, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Posteriormente, fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de un juez de control.

En la audiencia celebrada al día siguiente, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.