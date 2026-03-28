Hoy No Circula sabatino: Autos que descansan en Edomex y CDMX este 28 de marzo Conoce cuáles son los carros que deberán descansar este sábado 28 de marzo por el Hoy No Circula en Edomex y CDMX (Pexels)

Si planeas salir este sábado, toma tus precauciones conociendo cuáles son los carros que deberán descansar este 28 de marzo por el Hoy No Circula.

Como parte de las medidas de control vehicular que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa Hoy No Circula 2026 establece que automóviles no pueden circular en ciertos días con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.

Por lo que, de acuerdo con el calendario de este programa, aquí te compartimos cuáles carros no circulan este sábado 28 de marzo.

¿Qué autos descansan este sábado 28 de marzo por el Hoy No Circula?

Este sábado 28 de marzo aplicará el Hoy No Circula sabatino, por lo que al tratarse del cuarto sábado del mes, estos son los autos que deberán descansar:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8.

y terminación de placa Todos los automóviles con holograma 2.

Horario del Hoy No Circula Sabatino y costo de las multas en 2026

Recuerda que el programa Hoy No Circula aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que este sábado durante ese tiempo no podrás utilizar tu vehículo si contiene alguna de las características antes mencionadas.

Cabe señalar que los vehículos con terminación de placa correspondiente al sábado no pueden circular por las vialidades de la Ciudad de México ni de 18 municipios del Estado de México.

Recuerda que en caso de incumplir con la normativa del Hoy No Circula podrás enfrentar multas que oscilan entre $1,500 y $2,000 pesos mexicanos, además de que también puede ser remolcado al corralón vehicular.

Autos exentos: ¿Quiénes sí pueden circular este 28 de marzo?

Mientras que los carros que podrán circular con normalidad este sábado 28 de marzo son:

Vehículos con holograma 1 y con terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9.

y con terminación de placas Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Municipios del Estado de México donde aplica la restricción vehicular

La restricción del Hoy No Circula sabatino aplica para la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, los cuales conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y son: