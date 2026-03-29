Reapertura del Estadio Azteca reunió a 85 mil asistentes en operativo coordinado rumbo al Mundial 2026

El partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal marcó la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca), el cual logro reunir a más de 85 mil asistentes en sus inmediaciones.

La reinauguración del recinto se realizó en el marco de un operativo interinstitucional coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México, con la participación de dependencias encargadas de movilidad, seguridad, servicios y atención a visitantes, como parte de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La jornada se desarrolló bajo el llamado Operativo Kukulcán, en el que participaron 10 mil 835 elementos de distintas corporaciones y áreas operativas, con el objetivo de garantizar traslados ordenados, accesos ágiles y condiciones de seguridad.

El dispositivo incluyó un despliegue especial en transporte público. Servicios como Trolebús, RTP y Tren Ligero reforzaron sus rutas hacia la zona, mientras que estaciones estratégicas del Metro y Metrobús operaron con ajustes para facilitar el flujo de personas antes y después del encuentro.

De manera paralela, cerca de 10 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino para seguir el partido en pantallas instaladas en el espacio público, en un ambiente familiar y festivo.

Durante la jornada, la Secretaría de Turismo capitalina instaló módulos de información tanto en el estadio como en el Zócalo para orientar a visitantes nacionales y extranjeros, además de realizar actividades de promoción turística.

De manera paralela, el Zócalo capitalino reunió a cerca de 10 mil personas que vivieron el encuentro

Las autoridades capitalinas señalaron que este evento funcionó como un ejercicio de coordinación institucional ante eventos de alta demanda, en el contexto de la estrategia de preparación de la ciudad como una de las sedes del Mundial 2026.

Como parte de estas acciones, el Gobierno local ha anunciado intervenciones en la zona de Santa Úrsula y corredores turísticos aledaños, así como la realización de actividades culturales y deportivas en distintas alcaldías. Entre ellas se encuentra el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, cuyos 80 participantes acudieron al partido como parte de sus premios.

Cabe mencionar que la reapertura del estadio y la operación desplegada durante el encuentro forman parte de los ensayos logísticos y territoriales que la capital realiza en su ruta hacia la justa mundialista.