Explota auto tras salir del AIFA; entre los dos muertos estaría “El Payín”, ligado al cártel de Sinaloa

Así fue la explosión cerca del AIFA Un auto estalló

La explosión de una camioneta muy cerca del AIFA causó la muerte de dos personas. El hecho ocurrió a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México, en una zona cercana al fraccionamiento Haciendas del Bosque, donde autoridades desplegaron un operativo para resguardar la zona e iniciar el levantamiento de indicios que puedan aportar a la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se encontraba en circulación cuando se registró el estallido, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes.

¿Quiénes son las víctimas de la explosión de auto cerca del AIFA?

Una de las víctimas sería Francisco Beltrán, conocido como “El Payín”, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Las indagatorias iniciales apuntan a que minutos antes del estallido, el conductor habría recogido a Beltrán en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras arribar en un vuelo procedente de otra entidad.

Datos preliminares indican que la camioneta tenía un artefacto explosivo que se activó durante el trayecto. Esta hipótesis se basa en la forma en que ocurrió la detonación, sin señales previas de colisión o falla mecánica visible.

Aun así, las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades sobre la mecánica del estallido, en tanto los peritajes avanzan para determinar el origen exacto del explosivo y la forma en que fue detonado.