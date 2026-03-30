Horario del Metro y Metrobús CDMX en Semana Santa: así operarán el Jueves y Viernes Santo 2026

Jueves y Viernes Santo: horarios Metro y Metrobús CDMX (Cuartoscuro)

Adrián Ruvalcaba, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció los horarios de operación del transporte subterráneo en la Ciudad de México para el 2 y 3 de abril, fechas que corresponden al Jueves y Viernes Santo en este periodo vacacional del año.

De acuerdo con el titular del Metro, este operará más tarde de lo habitual, considerando el horario de apertura que se establece en un día feriado.

Por otra parte, la directora del Metrobús de la CDMX, Rosario Castro, compartió en sus redes sociales el horario de este medio de transporte terrestre capitalino, señalando una extensión en el horario de atención por motivos de Semana Santa, aunque tendrá algunas excepciones.

Aquí te compartimos todos los detalles para que te prevengas en tu viaje durante esta Semana Santa 2026.





Horario Metro CDMX en Semana Santa: Jueves y Viernes Santo 2026

De acuerdo con Adrián Ruvalcaba, el Metro de la CDMX, este 2 y 3 de abril, días establecidos como Jueves y Viernes Santo de acuerdo con el calendario judeocristiano, operará en un horario de día feriado, por lo que abrirá sus puertas a los usuarios a partir de las 7:00 horas, es decir, una hora más tarde que el horario ordinario.

En cuanto al cierre de operaciones, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril, el Metro finalizará operaciones en punto de las 24:00 horas o medianoche en todas las líneas del STC Metro de la capital.

Este horario de operación estará vigente únicamente hasta el viernes santo, por lo que el día sábado el Metro restablecerá el horario habitual, que es de 06:00 a 24:00 horas.





“Tu bici viaja en el Metro” durante el Jueves y Viernes Santo 2026

Además, el titular del Metro de la CDMX apuntó que tanto el jueves 2 de abril como el viernes 3, los usuarios podrán acceder con bicicletas durante toda la jornada, aplicando el programa “Tu bici viaja en Metro”, por motivos de Semana Santa.





Horario Metrobús CDMX en Semana Santa: Jueves y Viernes Santo 2026

Por su parte, la directora general del Metrobús de la CDMX anunció los horarios de atención de este transporte del 2 al 5 de abril por Semana Santa 2026.

Estos son 👇 los horarios de @MetrobusCDMX del 2 al 5 de abril por Semana Santa. 🗓️☀️🏖️



🌙🚌 La extensión de horario tendrá modificaciones: el viernes únicamente será en Línea 7, de Campo Marte con dirección Indios Verdes.



¡Tómalo en cuenta! https://t.co/XXuW3VFeqx pic.twitter.com/O4uWmSezzS — Rosario Castro (@RosarioCastroE) March 30, 2026

De acuerdo con Rosario Castro, este jueves 2 de abril habrá una extensión de horario en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Metrobús en la capital, por lo que operará en un horario de 4:30 a 24:00 horas.

Mientras que el Viernes Santo, la extensión de horario únicamente estará disponible en la línea 7, que va de Campo Marte a Indios Verdes, donde los usuarios podrán acceder al servicio de 5:00 a 1:00 a.m. del sábado 4 de abril.

En cuanto a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metrobús, el viernes 3 de abril de 2026 el horario permanecerá de 5:00 a 24:00 horas.