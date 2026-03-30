Luna gigante en Reforma: ¿hasta cuándo se podrá ver la exposición Sola la luz, primavera en CDMX? (Kenia Espinosa)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anunció la ampliación del tiempo en que estará disponible la Luna gigante en Reforma, pieza que forma parte de la exposición ‘Sola la luz, primavera’, que fue colocada desde el viernes 20 de marzo.

Por lo que todos los capitalinos y visitantes a la CDMX podrán disfrutar aún de esta réplica de la Luna de 7 metros de diámetro, obra del artista británico Luke Jerram, creada con detalles científicos que la hacen ver increíblemente real, especialmente cuando se ilumina por la noche.

Aquí te compartimos hasta cuándo tienes para darte una vuelta por Paseo de la Reforma para disfrutar del detalle de esta exhibición que forma parte del Festival Internacional de las Luces México 2026.

¿Hasta cuándo se podrá ver la Luna gigante en Reforma?

De acuerdo con lo anunciado por autoridades capitalinas, esta figura de gran tamaño, ubicada a la altura de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma, estará disponible hasta el domingo 5 de abril de 2026 para todos los capitalinos, capitalinas y visitantes en la CDMX.

Originalmente, la Luna gigante, colocada el 20 de marzo, estaría disponible en CDMX hasta el domingo 29 de marzo; sin embargo, las autoridades de la ciudad decidieron ampliar su exhibición, junto a otras 13 piezas lumínicas que forman parte del Festival Internacional de las Luces México 2026.





¿En qué parte de Paseo de la Reforma se encuentra la Luna gigante y cuál es su horario de exhibición?

La exposición ‘Sola la luz, primavera’ del Festival Internacional de las Luces en México 2026 está situada desde el Ángel de la Independencia hasta el Bosque de Chapultepec, sobre Avenida Paseo de la Reforma, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, hasta el domingo 5 de abril de 2026, como parte de la ampliación de dicha exhibición de arte lumínico.

La Luna gigante, una de las piezas más llamativas de la exposición por sus detalles, se encuentra en el camellón central de Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, entre el Ángel de la Independencia y el acceso al Bosque de Chapultepec.





¿Cómo llegar a la Luna gigante de Paseo de la Reforma en CDMX?

Puedes llegar en Metrobús a través de la línea 7, bajándote en la estación Diana Cazadora, o bien en alguna de las estaciones cercanas de la línea 1 del Metro de la CDMX, ya sea en Sevilla o Chapultepec; sin embargo, en esta ruta deberás caminar unos 20 minutos hasta el punto exacto.

Por lo que la ruta más directa en transporte público será a través del Metrobús. El acceso a esta exhibición de temporada primavera en la capital es gratuito y está abierto a todo el público.