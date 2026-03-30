Naucalpan se suma a limpieza de la Presa Madín para preservar el agua

En el marco del Día Mundial del Agua, el gobierno municipal de Naucalpan se sumó a una jornada de limpieza en la Presa Madín, con el objetivo de conservar este importante cuerpo de agua y mejorar sus condiciones ambientales en beneficio de miles de habitantes de la zona metropolitana.

La actividad fue encabezada por el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, en coordinación con autoridades federales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM). Durante la jornada, también participaron trabajadores de servicios públicos, personal del organismo de agua OAPAS y asociaciones civiles.

Las labores consistieron principalmente en el retiro de desechos sólidos, basura y maleza acumulada en los alrededores de la presa, con la finalidad de evitar contaminación y garantizar un mejor flujo del agua. Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno para rescatar y mantener en buen estado este espacio natural.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de la presa Madín como un punto clave para el abastecimiento de agua en municipios como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, por lo que subrayó la necesidad de continuar con acciones permanentes de limpieza y conservación.

Por su parte, la directora del OCAVM, Citlalli Peraza Camacho, explicó que estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia impulsada en 2026, la cual contempla más de 125 jornadas de limpieza en la presa y más de 80 intervenciones adicionales en la región.

De acuerdo con las autoridades, estos trabajos han permitido retirar más de 193 mil metros cúbicos de azolve y alrededor de 11 mil toneladas de basura en distintos cuerpos de agua, incluyendo otras presas y ríos cercanos. Esto ha contribuido a mejorar las condiciones del entorno y a reducir riesgos de contaminación e inundaciones.

Además, se destacó la participación de organizaciones civiles que de manera constante colaboran en la conservación de la presa, lo que demuestra la importancia del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para cuidar los recursos naturales.

Las autoridades señalaron que, gracias a estas acciones coordinadas, la presa Madín ha pasado de tener altos niveles de contaminación a convertirse en un referente de recuperación ambiental en la región en los últimos años.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para generar conciencia sobre el cuidado del agua, ya que este recurso es fundamental para la vida y su preservación depende tanto de las autoridades como de la participación de la población.

El gobierno de Naucalpan reiteró su compromiso de continuar trabajando en conjunto con instancias federales y estatales para fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas para las futuras generaciones.