Texcoco abandera a pentatletas de la Región XI del Pentatlón Universitario

El municipio de Texcoco fue sede del abanderamiento de la Subzona XI del Pentatlón Universitario, evento que reunió a más de 600 participantes provenientes de 28 municipios del Estado de México, quienes desfilaron por las principales calles de la localidad.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, quien estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón, así como autoridades del Pentatlón Universitario y representantes de distintas agrupaciones.

Durante su mensaje, el alcalde dio la bienvenida a los contingentes y destacó la hospitalidad del municipio al ser elegido como sede de este importante encuentro. Asimismo, reconoció la labor formativa del Pentatlón Universitario en la juventud, al fomentar disciplina, valores y un estilo de vida saludable desde temprana edad.

“Aquí hay disciplina, pero sobre todo hay valores que les permiten forjar una vida sana”, expresó el edil ante los asistentes que participaron en el desfile, el cual llenó de color y orden las calles de Texcoco.

En el evento estuvieron presentes mandos del Pentatlón, entre ellos el Primer Comandante de Infantería, Raúl Mercado Hernández; el comandante de la Zona XI Estado de México, Mario Esteban Ángeles Jurado; así como integrantes del Estado Mayor y representantes de la fundación ANATREM, quienes acompañaron la ceremonia protocolaria.

El abanderamiento de la Subzona XI reunió a pentatletas de municipios como Atenco, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca, entre otros, además del municipio anfitrión.

La actividad no solo representó un acto cívico, sino también una muestra de coordinación y disciplina por parte de las y los jóvenes participantes, quienes forman parte de esta organización que combina formación física, académica y valores cívicos.

El Pentatlón Universitario ha sido reconocido por su labor en la formación integral de niñas, niños y jóvenes, brindándoles herramientas para su desarrollo personal y social, a través de actividades deportivas y de carácter formativo.

Con este evento, el gobierno municipal de Texcoco reafirmó su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan el tejido social y promuevan la participación juvenil en espacios que fomenten valores, disciplina y sentido de pertenencia.