Día del Taco 2026 en la CDMX: desde 2x1 o a 1 peso, estas son las promociones y lugares para celebrar hoy 31 de marzo

Día del Taco 2026 La Ciudad de México se prepara para festejar el Día del Taco con ofertas que van desde tacos a 1 peso hasta menús ilimitados y 2×1 en distintos negocios este 31 de marzo

Taquerías, restaurantes, terrazas y bares de la capital del país están listas para celebra a lo grande el Día del Taco 2026, una tradición que cada año gana más fuerza entre comensales y establecimientos.

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México se consumen más de 22 millones de toneladas de tacos al año, reflejo de su peso cultural y de su papel en la vida cotidiana.

¿Por qué el 31 de marzo es el Día del Taco?

Aunque el taco tiene orígenes prehispánicos ligados al uso del maíz en Mesoamérica, la conmemoración actual es reciente. Desde el 2007 que se comenzó a promoverse una campaña publicitaria impulsada por una televisora mexicana bajo el lema “Porque a todo el mundo le llega su día”; desde entonces el 31 de marzo quedó establecido como fecha oficial para celebrarlo, integrándose al listado de efemérides nacionales.

Pero lo más importante de esta fecha es que en la Ciudad de México, los establecimientos han encontrado en esta fecha una oportunidad para atraer comensales con promociones especiales.

Para este 2026, las opciones van desde precios simbólicos hasta menús ilimitados.

Promociones destacadas en CDMX ¿en dónde tendrán promociones por el día del taco en la ciudad de México?

La Trompería: tacos a 1 peso:

Conocida por su pastor negro y ambiente juvenil, La Trompería ofrecerá tacos a 1 peso en todas sus sucursales. La promoción estará vigente desde las 5:00 de la tarde, hasta las 10:00 de la noche.

Esta taquería tiene diferentes sucursales en la CDMX así que pues asistir a cualquiera de ellas en Polanco, Roma Norte, Condesa o Zona Rosa.

Terraza Cha Cha Chá: vistas y 2×1

Con ubicaciones en la zona del Monumento a la Revolución y en San Ángel, la Terraza Cha Cha Chá tendrá 2×1 en todos los tacos durante el 31 de marzo.

Es una de las opciones más buscadas para quienes prefieren disfrutar del festejo con buena vista de los lugares emblemáticos de la ciudad y un ambiente relajado.

El Compita: adobada al 2×1

Famoso por su toque norteño, El Compita sumará un 2×1 en sus tacos de adobada durante todo el día. La promoción es personal y limitada a una por cliente, ideal para quienes disfrutan de sabores fuertes y porciones generosas.

Los puedes visitar en cualquiera de sus dos sucursales, una en Roma Sur y otra en Roma Norte los cuales abren a partir de las 2 de la tarde.

Lounge Fernando: tacos con cerveza de cortesía

Dentro del Hotel San Fernando, este lounge ofrecerá tacos de rib eye o camarón empanizado acompañados de una cerveza gratis por cada orden. Ubicado en la Condesa, es una alternativa para quienes buscan un ambiente más tranquilo y festivo.

La Sotomayor: barra ilimitada por 389 pesos

La tradicional cantina La Sotomayor en Polanco mantendrá su promoción de “todo lo que puedas comer” en tacos por 389 pesos, disponible desde la 1:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche. Aunque no es exclusiva del Día del Taco, se incorpora como una alternativa para quienes buscan variedad.

Tacos Don Sireno: 2×1 en pescado

Ubicados en la Colonia Cuauhtémoc y especializados en mariscos estilo Baja California, Don Sireno dará 2×1 en tacos de pescado de 11:00 a hasta las 3 de la tarde. La oferta es válida solo en sucursal y de manera individual.

Una celebración que crece cada año

Con más establecimientos sumándose a la dinámica, el Día del Taco se ha convertido en un evento esperado tanto por comensales como por negocios. La mezcla de tradición, creatividad y ofertas accesibles consolida esta fecha como una de las más importantes para la gastronomía nacional.