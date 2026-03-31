IECM y TECDMX capacitan a personal sobre quejas e impugnaciones en elección de COPACO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México impartieron el curso “Defendiendo tus derechos: quejas y medios de impugnación en el proceso electivo de las COPACO”, dirigido a personal del organismo electoral con el objetivo de actualizar conocimientos sobre los mecanismos para la defensa de los derechos político-electorales durante la renovación de las comisiones vecinales.

La capacitación se realizó en la sede del tribunal local, en el contexto del proceso de renovación de las Comisiones de Participación Comunitaria. Durante la inauguración, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó la relevancia de la coordinación entre ambas instituciones para que el funcionariado cuente con herramientas actualizadas en el desempeño de sus funciones.

Señaló que el tribunal electoral local cumple un papel central en la resolución de controversias e inconformidades que puedan presentarse en los procesos electorales y de participación ciudadana, lo que contribuye a la legalidad y certeza de estos ejercicios.

“Es sumamente valioso que tengamos este acercamiento para poder precisar todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo de uno u otro lado, pero sobre todo que se hagan apegados a la normativa”, expresó Avendaño Durán durante su intervención.

Por su parte, la magistrada Laura Patricia Jiménez Castillo indicó que, ante el inicio de la etapa de promoción de candidaturas, resulta prioritario que las autoridades cuenten con herramientas jurídicas para atender quejas e impugnaciones, así como para conocer los supuestos de nulidad y controversias que puedan presentarse.

El magistrado José Jesús Hernández Rodríguez subrayó la importancia de generar espacios de diálogo entre instituciones para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, mientras que la magistrada Karina Salgado Lunar resaltó la necesidad de capacitar a los órganos de representación ciudadana para promover una participación informada en las unidades territoriales.

En la sesión también participó el secretario ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez Yedra, quien presentó el tema relacionado con la presentación de quejas, el procedimiento y las infracciones que pueden cometerse durante el periodo de difusión de la elección de COPACO.