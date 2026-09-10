Bomberos de Atizapán atienden mil 692 emergencias en lo que va del año

Bomberos Atizapan

La Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente de Atizapán de Zaragoza ha atendido mil 692 emergencias durante lo que va del año, mediante la intervención de personal capacitado para responder ante situaciones que representan un riesgo para la población.

Entre los servicios realizados se encuentran incendios de basura, llantas, madera, pasto y zonas forestales, además de siniestros en casas habitación, fábricas, almacenes, bodegas, locales comerciales y vehículos. También se han atendido incendios relacionados con árboles, cilindros de gas LP y fallas eléctricas en transformadores y cableado.

Atención a emergencias

Las fugas de gas representan el servicio que con mayor frecuencia ha requerido la intervención de la corporación, con 686 casos atendidos durante el año. A estas acciones se suman reportes por deflagraciones, explosiones, derrames y olores a sustancias químicas, así como cortocircuitos.

El personal también ha intervenido ante la presencia de cables y postes caídos que pueden representar un peligro para la población. Dentro de los servicios registrados se encuentran además situaciones relacionadas con el hallazgo de objetos radiactivos y labores de desinfección.

Para responder a este tipo de situaciones, la corporación cuenta con personal especializado y herramientas destinadas a realizar intervenciones oportunas ante distintos tipos de emergencias, desde incendios y fugas de gas hasta incidentes que involucran sustancias químicas.

Apoyo interinstitucional

Las labores de Protección Civil y Bomberos no se limitan a la atención directa de emergencias dentro del municipio. Entre los servicios realizados también se encuentran apoyos interinstitucionales y servicios especiales.

La corporación ha colaborado con la Fiscalía y brindado respaldo a otros municipios cuando las circunstancias lo requieren, como parte de las acciones de atención y coordinación ante situaciones de emergencia.

Con personal capacitado, herramientas especializadas y atención permanente, Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente mantiene una capacidad de respuesta para atender los distintos reportes que representan un riesgo para habitantes de Atizapán de Zaragoza.