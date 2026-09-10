Consejo Universitario de Chapingo se pronuncia: la UACh no es ni será patrimonio político de nadie

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) fijó postura frente a la información difundida el pasado 24 de agosto que atribuye el control de la institución a un grupo político.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, el Consejo, como máximo órgano de gobierno, manifestó que la UACh es una institución pública, autónoma, plural y abierta a todas las corrientes de pensamiento. Señaló que en su comunidad conviven diversas posiciones académicas, sociales y políticas, y que esa diversidad es parte de su historia y constituye una de sus fortalezas.

Por ello, rechazó categóricamente cualquier intento de identificar a la Universidad con Antorcha Campesina o con cualquier otro partido, organización política, corriente o grupo de interés. Precisó que la existencia de integrantes de la comunidad con determinadas convicciones o afiliaciones no significa que la Institución, sus órganos de gobierno o sus decisiones respondan a los intereses de organización alguna.

El Consejo subrayó que la Universidad no pertenece ni puede pertenecer a grupo alguno.

Su gobierno corresponde a la comunidad universitaria y a los órganos legalmente constituidos, cuyas decisiones deben sujetarse a la legislación universitaria y a los cauces establecidos en su propio marco jurídico.

En su pronunciamiento, el órgano colegiado afirmó respetar plenamente la libertad de expresión y de prensa, indispensables en una democracia, pero consideró necesario que los señalamientos que puedan afectar el prestigio y la confianza pública en una institución centenaria sean presentados con responsabilidad, rigor y elementos verificables, distinguiendo entre hechos acreditados, opiniones, interpretaciones y acusaciones.

En ese sentido, calificó como preocupante que afirmaciones de particular gravedad sean sustentadas fundamentalmente en testimonios anónimos o no identificados para el lector, sin elementos suficientes que permitan corroborarlas.

Finalmente, advirtió que la UACh tampoco puede convertirse en rehén de intereses internos o externos que pretendan vulnerar su autonomía, condicionar sus decisiones o detener los procesos institucionales orientados a fortalecer su excelencia académica, transparencia y rendición de cuentas.

“Chapingo seguirá siendo un espacio de crítica, debate y pluralidad. Lo que no aceptará es que la pluralidad sea utilizada para atribuir la conducción de la Universidad a una organización política determinada. Ningún partido, organización, corriente o grupo está por encima de la Institución ni puede atribuirse su representación. Chapingo no es, ni será, patrimonio político de nadie”, concluye el documento.