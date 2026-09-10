GAM prepara noche patria con Conriquez, Maldita Vecindad y La Sonora Santanera

Noche patria en Gustavo A. Madero

Más de 80 mil personas espera reunir la alcaldía Gustavo A. Madero este 15 de septiembre en una celebración encabezada por Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y La Sonora Santanera, un cartel con el que el alcalde Janecarlo Lozano busca convertir la explanada de la demarcación en una gran verbena popular para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Bajo el nombre “Corazón de la Patria”, el festejo comenzará a las 18:00 horas y tendrá acceso gratuito. La apuesta será reunir en un mismo escenario a públicos y generaciones distintas: desde el regional mexicano contemporáneo de Luis R. Conriquez hasta el rock y ska de Maldita Vecindad y la música tropical que por décadas ha distinguido a La Sonora Santanera.

Luis R. Conriquez llegará a la GAM como una de las figuras de mayor convocatoria de la nueva música mexicana. Originario de Caborca, Sonora, el cantante se abrió paso como compositor hasta convertirse en uno de los exponentes del regional mexicano con éxitos y colaboraciones como “Siempre Pendientes” y “Si No Quieres No”, tema que marcó su primera aparición en el Billboard Hot 100.

Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio aportará cuatro décadas de historia del rock mexicano. Surgida en 1985, la agrupación encabezada por Roco Pachukote construyó una identidad propia al mezclar rock, ska, reggae y sonidos de la cultura popular mexicana, con canciones como “Pachuco” y “Kumbala”, que se convirtieron en referentes para distintas generaciones.

El baile también tendrá un lugar central con La Sonora Santanera, agrupación fundada en 1955 por Carlos Colorado y que en 2025 celebró 70 años de trayectoria. Su repertorio, con clásicos como “La Boa”, “Los aretes de la luna” y “Perfume de Gardenias”, ha acompañado durante décadas las fiestas populares mexicanas y completa un cartel pensado para públicos de distintas edades.

“Queremos que todas y todos se sientan bienvenidos en Gustavo A. Madero. Ésta será una fiesta para las familias, para celebrar que somos mexicanos, cantar y disfrutar juntos. Vengan con la tranquilidad de que hemos preparado un operativo para que nuestra gente pueda sentirse segura y regresar a casa después de una gran noche”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Ante la expectativa de superar los 80 mil asistentes, la alcaldía prepara un operativo especial en la explanada y calles aledañas, en el que participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y servidores públicos de Gustavo A. Madero, quienes realizarán labores de vigilancia, prevención, orientación y atención a quienes acudan a la celebración.

La fiesta del 15 de septiembre busca así convertirse en uno de los encuentros populares más concurridos del norte de la Ciudad de México, con una programación que cruza más de siete décadas de música mexicana: de la tradición tropical de La Sonora Santanera y el rock mestizo de Maldita Vecindad a una de las figuras contemporáneas del regional mexicano, Luis R. Conriquez.