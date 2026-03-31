¿Qué pasó en la Línea A del Metro? Estaciones cerradas al momento (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea A del subterráneo, debido a que aproximadamente a las 14:00 horas de este martes 31 de marzo se produjo la ruptura de una catenaria, hecho que generó la pérdida de luz en el tramo afectado.

De acuerdo con Adrián Ruvalcaba, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX, al momento se brinda servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta, donde personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación.

¿Qué estaciones de la línea A del Metro se encuentran cerradas hoy?

Según el informe emitido por el STC Metro, hasta el momento no hay servicio de trenes de Santa Marta a La Paz, por lo que las estaciones cerradas hoy por falla en la línea del Metro de la CDMX son:

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Al respecto, el titular de dicha dependencia pidió a los usuarios comprensión y paciencia mientras se realizan maniobras de reparación, e indicó que efectivamente se puede transitar con total seguridad en las estaciones en operación.

¿Qué pasó en la línea del Metro de la CDMX?

Según reportó Ruvalcaba en su cuenta de “X”, la suspensión de las estaciones antes mencionadas se produjo “derivado de la ruptura de una catenaria en la Línea A”, donde no hay servicio de trenes en ambos sentidos.

El titular del Metro de la CDMX afirmó que, debido a la ruptura de una catenaria —que es un conjunto de cables aéreos tendidos sobre las vías y que suministran energía a los convoyes del subterráneo—, se detuvo la movilidad de trenes en el tramo afectado.

¿Qué es una catenaria de un tren?

Recordando que la Línea A del Metro de la Ciudad de México es férrea, esto significa que funciona a partir de un sistema eléctrico que cuenta con una estructura aérea que suministra parte de esa energía a los convoyes que se mueven por las estaciones que van de Pantitlán a La Paz; esta pieza es fundamental en su funcionamiento.

De acuerdo con Infobae, la catenaria de un tren es el entramado de cables que se compone por estructuras de soporte, conductores, sistema de regulación de tensión mecánica, protecciones y sistemas asociados, cuyo fin es transmitir la energía al tren. Estas operan usualmente con tensiones que fluctúan entre los 600 y 3 kilovoltios.

¿Por qué se puede romper una catenaria?

Existen varias causas por las que se puede romper una catenaria, desde factores atmosféricos, sobrevoltajes y cortes de tensión, así como el desgaste o falta de mantenimiento. Sin embargo, la ruptura de esta estructura también puede ocurrir por elementos externos, como ramas, objetos o incluso el robo de cobre.