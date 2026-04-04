IECM llama a participar en Presupuesto Participativo y elección de Copaco desde el extranjero

Los ciudadanos podrán votar de manera segura desde una aplicación

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invita a las personas ciudadanas capitalinas residentes en el extranjero a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y en la Elección de las y los integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copaco) 2026.

Para ello, deberán registrarse en el Sistema Electrónico por Internet (SEI), disponible en Google Play o Apple Store, se trata de una herramienta digital que les permitirá emitir su opinión y voto de manera anticipada, segura y desde cualquier parte del mundo. El registro, que concluirá el próximo 15 de abril.

El IECM informó que para participar desde el extranjero, es indispensable contar con Credencial para Votar vigente emitida en el extranjero, vinculada a la Ciudad de México, además de estar inscrito en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE).

Para el registro hay que seguir los siguientes pasos: dar clic en “Registro”, leer y aceptar las condiciones del Aviso de Privacidad, capturar la Credencial para Votar por ambos lados.

Se deberá revisar y validar que el nombre, la clave de elector y el OCR coincidan con los de la credencial; ingresar un número celular y un correo electrónico; además de realizar una prueba biométrica facial por medio de la toma de imágenes mediante la aplicación, y hacer clic en “Finalizar registro”.

Una vez concluido el registro, el sistema generará un acuse y una contraseña que será la llave de acceso que servirá para que las personas emitan su opinión virtual, a través de la misma aplicación, durante la Jornada Anticipada, a celebrarse del 20 al 30 de abril.

El IECM informó que la aplicación SEI garantiza una participación libre, secreta y segura. Y que el proceso está guiado paso a paso dentro de la aplicación, lo que permite que cualquier persona pueda registrarse y participar de manera sencilla, incluso sin experiencia previa en plataformas digitales.

Más de 100 mil chilangos han recibido su credencial en el extranjero

El Instituto informó que de acuerdo con la información presentada en la Comisión Provisional de Votos Anticipados del IECM, el avance de la credencialización de la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero, con corte del 31 de enero de 2026, son 158 mil 696 chilangas y chilangos que han recibido su Credencial para Votar desde el extranjero.

Estados Unidos concentra 133 mil 879 credenciales; es decir, el 84.36% del total; en tanto, 24 mil 817 credenciales (15.64%) de personas originarias de la Ciudad de México se encuentran distribuidas en Canadá, España, Alemania, Francia y Reino Unido.