Reconstruyen carretera Ocoyoacac–Tenango del Valle con ahorro estimado del 70% en inversión

El Gobierno del Estado de México informó que lleva a cabo la reconstrucción de la carretera 202, en el tramo del kilómetro 34.4 de la vía México–Toluca hacia Tenango del Valle, mediante un esquema de administración directa con recursos materiales y personal de la Junta de Caminos del Estado de México, lo que, de acuerdo con autoridades, permite un ahorro estimado del 70 por ciento en la inversión prevista para este tipo de obras.

La intervención contempla 39.7 kilómetros de vialidad que atraviesan los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle, con el objetivo de mejorar la conectividad regional.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos estatal, explicó que este esquema de trabajo permite ejecutar la obra con alrededor del 30 por ciento del presupuesto que usualmente requeriría una intervención de esta magnitud al realizarse con personal y maquinaria propios.

Se estima que la rehabilitación beneficiará a 192 mil habitantes de la zona y a 28 mil 872 automovilistas que circulan diariamente por esta carretera.

Los trabajos consisten en el mejoramiento integral de la superficie de rodamiento mediante fresado y colocación de nueva mezcla asfáltica. En estas labores participan alrededor de 50 trabajadores de la dependencia, quienes realizan el reencarpetado, perfilado y compactación de la carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de tránsito.

Autoridades estatales señalaron que, además de fortalecer la movilidad local, esta vía conecta con destinos turísticos de la región como Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa), Malinalco y Chalma, lo que podría favorecer el desplazamiento hacia estos puntos.