Aseguran 150 toneladas de autopartes en Xochimilco y detienen a 6

Cateo Autopartes aseguradas. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplimentaron una orden de cateo en una bodega ubicada en la avenida Aquiles Serdán, colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, de la alcaldía Xochimilco, donde localizaron y aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes.

Auntoridades explicaron que este despliegue integra la Estrategia Contra el Robo de Autopartes y Vehículos, acción en la que participaron la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

En el lugar fueron detenidos Juan Carlos “N”, de 19 años; Miguel Ángel “N”, de 47 años; Ricardo “N”, de 46 años; Juan Carlos “N”, de 38 años; Mauricio “N”, de 21 años; y Javier “N”, de 55 años, quienes integran un grupo delictivo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a la reventa de autopartes.

Durante la diligencia, los policías decomisaron cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres, entre otros componentes.

También fueron asegurados un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios de plástico transparente con una sustancia blanca similar a la metanfetamina y ocho dispositivos móviles.

Después, en seguimiento a un caso de robo de vehículo, policías de la SSC ejecutaron una orden de cateo en un estacionamiento ubicado en la colonia Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa, donde localizaron y aseguraron tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz. Una vez finalizada la inspección, el inmueble quedó asegurado como parte de las investigaciones.