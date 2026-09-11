PT presenta agenda legislativa, llama a la unidad con Morena y PVEM rumbo a 2027; no descarta ir solo

Bancada del PT presenta agenda legislativa

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Ciudad de México presentó su agenda legislativa para el primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio, misma que contempla cinco ejes prioritarios.

Durante el evento, el coordinador de la bancada, Ernesto Villarreal, llamó a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a construir acuerdos rumbo a las elecciones de 2027 en la Ciudad de México, aunque advirtió que está preparado para competir de manera individual si no se concreta una alianza o no se respeta el peso político de la fuerza petista.

“Estamos listos para competir de manera individual si no se concreta una alianza o no se respeta el peso de nuestra fuerza política”, afirmó.

Ernesto Villarreal firmó que su partido es un aliado “fundamental, congruente y confiable” de la transformación y que continuará respaldando desde el Legislativo las iniciativas que contribuyan a consolidar este proyecto.

Y señaló que el PT impulsa un proceso de unidad entre Morena, PT y PVEM de cara a 2027, con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación en la capital y mantener una mayoría para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El legislador destacó la comunicación que existe con el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, así como con el secretario general y dirigente del PVEM capitalino, Jesús Sesma Suárez.

El coordinador petista aseguró que su partido está dispuesto a aportar su estructura, organización territorial y capacidad política a una estrategia conjunta para fortalecer a las fuerzas de izquierda y evitar la dispersión del voto.

Agenda legislativa

Las y los legisladores que forman la bancada del PT en el Congreso local, aseguraron que su agenda es con la intención de concluir pendientes e impulsar propuestas relacionadas con problemas cotidianos de la población.

La agenda contempla temas como cuidados, movilidad, vivienda, igualdad, participación ciudadana, justicia territorial, derechos humanos, inclusión y no discriminación.

Los cinco ejes son: el primero, “Consolidar el derecho al cuidado” haciendo efectiva la ley del Sistema de Cuidados y complementando su marco jurídico.

El segundo es “Movilidad segura, accesible y con derechos”, que responda a la manera en la que actualmente se mueve la Ciudad de México.

“Vivienda, planeación y justicia territorial”, es el tercero y se basa en defender el derecho a vivir y permanecer en la ciudad con reglas justas y certeza jurídica.

El cuarto, “Igualdad y no discriminación”, que buscará plantear reformas concretas para quienes enfrentan discriminación y exclusión.

Y el quinto es, “Democracia, participación y gobierno local”, con e que se pretende fortalecer a las instituciones cercanas a la ciudadanía y a los mecanismos de participación popular.

La bancada señaló que mantendrá una posición propia en los principales debates legislativos del periodo y que acompañará las reformas que amplíen derechos y combatan abusos y especulación, pero bajo criterios de viabilidad, certeza jurídica y resultados para la población.

El objetivo, indicó el PT, es cerrar la III Legislatura con resultados concretos y mantener una voz propia dentro del proceso de transformación de la Ciudad de México.

Villarreal Cantú y las diputadas Miriam Saldaña Cháirez, Jannete Guerrero Maya y Diana Barragán Sánchez refrendaron que el PT mantendrá su respaldo a las causas sociales y buscará construir acuerdos para avanzar en los derechos de los habitantes de la capital.

El partido sostuvo que la unidad de las fuerzas progresistas será un elemento fundamental para mantener la mayoría de la transformación en 2027.