Desplegarán 300 policías para el alcoholímetro en las fiestas patrias

Alcoholímetro Programa Conduce Sin Alcohol.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará el programa especial “Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias”, en las 16 alcaldías de la capital.

El despliegue se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, las 24 horas del día, con la operación de 300 agentes, apoyados por 120 unidades y logística de seguridad, que permitirán identificar los puntos de revisión como espacios seguros.

De igual forma, se instalarán puntos carreteros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes viales y contribuir a que los visitantes disfruten de una Ciudad de México más segura.

Además, los uniformados aumentarán su presencia en parques, plazas comerciales, explanadas de las demarcaciones, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales, con el fin de concientizar a quienes celebran sobre la importancia de no conducir vehículos si ingirieron bebidas alcohólicas.