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Los trabajos fueron realizados en la calle Libertad

Atizapán de Zaragoza recupera espacio recreativo en la colonia México Nuevo

Por Giselle Galicia
Atizapán de Zaragoza

El gobierno de Atizapán de Zaragoza informó la recuperación de un espacio recreativo en la colonia México Nuevo, donde se fabricó e instaló un juego pasamanos para fomentar la actividad física y la sana convivencia entre la niñez.

Por ello, autoridades municipales precisaron que los trabajos fueron realizados en la calle Libertad al ser parte de las acciones para mejorar las áreas destinadas a la recreación de las familias del municipio.

Asimismo, el gobierno municipal indicó que la intervención permitió renovar el espacio y ofrecer una nueva alternativa para que niñas y niños desarrollen destrezas físicas mediante actividades recreativas.

La administración de Atizapán destacó que la recuperación y mantenimiento de este tipo de áreas busca fortalecer la convivencia familiar y brindar espacios adecuados para el esparcimiento infantil.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a cuidar las instalaciones y conservar en buenas condiciones las áreas recreativas para beneficio de la población de la colonia México Nuevo.

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