Gobierno CDMX inicia construcción de 250 viviendas en el Centro Histórico

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la colocación de la primera piedra de cinco proyectos de vivienda en el Centro Histórico y la colonia Guerrero, con los que se construirán o rehabilitarán 250 viviendas destinadas a cerca de 900 habitantes. La inversión total asciende a mil millones de pesos, según detallaron autoridades de la Secretaría de Vivienda y del Instituto de Vivienda de la ciudad.

La jefa del Ejecutivo local destacó la prioridad de atender a familias con arraigo vecinal que han habitado durante años inmuebles en condiciones de alto riesgo, muchas veces afectados por el deterioro estructural o la falta de mantenimiento.

Recordó que el objetivo de estas acciones es garantizar vivienda digna y asequible, así como repoblar el Centro Histórico, que ha experimentado despoblamiento y presión por gentrificación en las últimas décadas.

“Hoy hacemos justicia social: empieza la construcción de nuevos proyectos de vivienda aquí en el Centro de la Ciudad”, afirmó, y agregó que el plan incluye paneles solares, captadores de agua de lluvia y medidas de eficiencia energética para reducir la huella ambiental de las nuevas viviendas.

Cinco predios con diferentes necesidades y proyectos

Los cinco predios seleccionados para esta primera fase incluyen inmuebles de la colonia Centro y de la Guerrero, muchos de ellos catalogados por su valor histórico y arquitectónico.

En Arcos de Belén 69, se construyen 60 viviendas que beneficiarán a 243 personas. Las unidades tendrán tamaños que van de 53 a 56 metros cuadrados, e incluirán tres servicios complementarios. En Belisario Domínguez 43, un inmueble catalogado, se rehabilitarán 40 viviendas con dimensiones que oscilan entre 50 y 83 metros cuadrados, beneficiando a 164 familias.

El predio de Avenida Chapultepec 69 recibirá la rehabilitación de 22 viviendas, con áreas de entre 48 y 71 metros cuadrados, en beneficio de 91 personas. Galeana 37 contempla 89 viviendas que permitirán a 163 personas acceder a unidades seguras y dignas.

Finalmente, Lerdo 12, en la colonia Guerrero, se reconstruirán 40 viviendas con cinco servicios complementarios, beneficiando a 245 personas.

Raúl Bautista, director general de Planeación y Política del Suelo, señaló que estas obras buscan proteger el derecho a la vivienda y recuperar la vida comunitaria en el Centro Histórico, donde las antiguas vecindades han enfrentado abandono y riesgo estructural.

“Vivimos en un espacio que resume nuestra historia, nuestras luchas vecinales e inquilinarias, y queremos devolverle ese carácter humano al centro de la ciudad”, dijo.

Repoblamiento del Centro Histórico

Clara Brugada anunció además un plan de 4 mil 500 viviendas que se prevé iniciar durante este año en el Centro Histórico, un número sin precedentes para un solo periodo anual.

Explicó que la política de vivienda busca reducir la necesidad de trasladarse largas distancias para acceder a servicios, trabajo o educación, y se basa en la idea de la “ciudad de los 15 minutos”, donde los habitantes puedan cubrir sus necesidades básicas cerca de sus hogares.

La jefa de Gobierno también adelantó que la próxima semana presentará al Congreso de la Ciudad de México la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que limitará los aumentos de renta al crecimiento de la inflación y creará una Defensoría Inquilinaria para proteger tanto a inquilinos como a propietarios.

La beneficiaria del programa, Diana Barón León, destacó la importancia de estas acciones para familias que han vivido durante años en edificios de alto riesgo estructural.

“Hoy vemos un incremento al presupuesto de la Secretaría de Vivienda de más del 100 por ciento con respecto a la administración anterior. Con ello se atenderá a quienes más necesitan una vivienda digna”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, resaltó que los cinco predios habían sido expropiados entre 2004 y 2021 debido a su alto riesgo estructural, y que muchos de sus habitantes habían residido ahí por décadas, pagando renta sin que los inmuebles recibieran el mantenimiento necesario.

“La tarea es dignificar la forma de habitar del pueblo trabajador, recuperar las vecindades y proteger la vivienda popular”, dijo.

Vivienda social y sostenibilidad como prioridad

Las nuevas construcciones incorporarán criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incluyendo paneles solares, calentadores y sistemas de captación de agua de lluvia.

Clara Brugada enfatizó que esta estrategia no solo busca aumentar la oferta habitacional, sino también reducir el impacto ambiental y fomentar un modelo de ciudad más equitativo.

El programa anunciado contempla además la ejecución de 200 mil acciones de vivienda en el periodo 2026-2030, de las cuales 10 mil se realizarán durante este año, incluyendo los cinco predios en el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno aseguró que las obras comenzarán de inmediato y que se prevé concluirlas en aproximadamente un año, con un seguimiento permanente de los avances y de la participación vecinal.