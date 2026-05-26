Fortalecer acciones afirmativas y evitar simulaciones, reto rumbo a próximos comicios: Especialistas

Especialistas en temas político-electorales y autoridades electorales coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones afirmativas, mejorar los mecanismos de verificación y evitar simulaciones en la postulación de candidaturas para garantizar una representación efectiva de grupos de atención prioritaria.

El planteamiento se realizó durante la quinta y última sesión del seminario “Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), donde se analizaron avances y retos en materia de representación política incluyente.

La consejera electoral Sonia Pérez Pérez señaló que las acciones afirmativas han contribuido a incrementar la presencia de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria en espacios de representación política, tanto en el Congreso de la Ciudad de México como en las concejalías. Indicó que actualmente cerca del 30% de las diputaciones locales son ocupadas por integrantes de estos sectores.

Afirmó que persiste el desafío de evitar simulaciones en las candidaturas y consideró necesario que las autoridades electorales actúen ante posibles incumplimientos, debido a los efectos que esto puede tener sobre grupos históricamente en situación de desventaja.

La consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que el seminario buscó abrir un espacio de diálogo entre autoridades electorales, especialistas académicos y representantes de grupos de atención prioritaria en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral.

Destacó la importancia de ampliar los espacios de inclusión para que estos grupos no solo participen como invitados en actividades institucionales, sino también sean considerados en la toma de decisiones relacionadas con los procesos electorales.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Karolina Mónika Gilas, señaló que las acciones afirmativas han mostrado resultados en la ampliación de la representación política de sectores históricamente excluidos.

Sin embargo, apuntó que uno de los principales retos es traducir esa representación en una incidencia efectiva en las decisiones públicas y reforzar los mecanismos de verificación.

En tanto, Daniel Tacher Contreras, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), señaló que uno de los hallazgos del seminario fue la existencia de una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos político-electorales y su ejercicio efectivo por parte de los grupos de atención prioritaria.

Añadió que continúan desafíos relacionados con la simulación de candidaturas, la falta de mecanismos eficaces de verificación y las postulaciones en posiciones con baja competitividad electoral.

La sesión, titulada “Acciones afirmativas: alcances, límites y retos”, fue moderada por la profesora-investigadora de la UACM Jennifer Stephanie Castillo Castillo.

El seminario se desarrolló mediante sesiones presenciales temáticas enfocadas en el análisis de grupos de atención prioritaria, acciones afirmativas y otros temas vinculados con la reforma electoral.