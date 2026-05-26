Inauguran el Diplomado en Psicología Forense para fortalecer investigaciones en la FGJCDMX

Curso Inuguración del Diplomado en Psicología Forense. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), inauguró el Diplomado en Psicología Forense Aplicada a la Prueba Pericial en el Sistema Penal Acusatorio, que tiene la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas del personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

La psicología forense resulta indispensable para auxiliar a los operadores jurídicos en la toma de decisiones, ya que permite evaluar si un imputado presentaba alguna condición mental particular, analizar con rigor la veracidad de los testimonios y, de manera primordial, determinar el daño psicológico y las secuelas emocionales de víctimas de violencia, para asegurar que su afectación sea plenamente valorada durante el proceso legal.

El diplomado consta de 23 sesiones en línea, una presencial y dos talleres operativos. A través de este esquema, los peritos actualizarán sus conocimientos en planeación de entrevistas forenses, criterios éticos, uso proporcional de herramientas psicométricas y metodologías para la construcción y defensa oral de sus conclusiones periciales. Con ello, se fortalecerá la calidad de los peritajes psicológicos y se contribuirá a investigaciones más rigurosas y mejor sustentadas ante jueces.

Durante la ceremonia, Jorge Gómez Carreño, coordinador general del IFPES, destacó que la capacitación fortalece herramientas fundamentales para el trabajo pericial, ya que busca dotar al personal de las herramientas necesarias para elaborar dictámenes mucho más claros, trazables, sólidamente sustentados y técnicamente defendibles que contribuyan al desahogo de pruebas durante las audiencias del sistema penal acusatorio, así como a la elaboración de dictámenes psicológicos más sólidos.

“La mejora técnica no sólo impacta en la solidez del trabajo pericial, sino también en la manera en la que la institución acompaña procesos sensibles en los que atiende a víctimas y actúa con pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos”, dijo Gómez Carreño. Agregó que esta capacitación permitirá mejorar la valoración del daño psicológico y las secuelas emocionales de víctimas directas e indirectas de delitos, favoreciendo procesos más sensibles y con perspectiva humanista.

Aurelio Israel Coronado Mares, catedrático del diplomado, expuso la importancia del análisis forense de la salud mental, ya que no es posible evaluar a las personas —incluyendo imputados y víctimas— ignorando sus condiciones estructurales de vida.