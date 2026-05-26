Procesan más de 3 mil litros de leche humana en bancos del Estado de México durante 2026

Entre enero y abril de 2026, la red de Bancos de Leche Humana del Estado de México procesó 3 mil 426 litros de leche materna, con lo que se brindó apoyo alimentario a 2 mil 60 recién nacidos, informó la Secretaría de Salud estatal.

La dependencia, informó que 2 mil 969 mujeres participaron como donadoras durante este periodo, contribuyendo al abastecimiento de leche humana destinada principalmente a lactantes que requieren nutrición especializada.

En el contexto del Día Mundial de Donación de Leche Materna, conmemorado el 19 de mayo, autoridades de salud señalaron que la donación de leche humana busca fortalecer la atención neonatal y disminuir riesgos de salud en recién nacidos.

La Secretaría de Salud estatal indicó que mantiene campañas de orientación y sensibilización para promover la donación y la lactancia materna.

La Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche informó que existe coordinación entre ocho Bancos de Leche Humana operados por IMSS-Bienestar en el Estado de México y uno administrado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con el objetivo de supervisar procesos de atención, control sanitario y promoción de la lactancia materna.