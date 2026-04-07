Llaman a rehabilitar los Viveros de Coyoacán, vecinos señalan problemas de seguridad y deterioro

Viveros de Coyoacán. Cuartoscuro (Enrique Ordoñez)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó al Gobierno local a intervenir en el rescate del Parque Nacional “El Histórico de Coyoacán”, mejor conocido como Los Viveros, ya que ha estado abandonado durante varios años.

El diputado por Coyoacán, Ricardo Rubio, exigió la inmediata intervención de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a emprender acciones urgentes.

El legislador adelantó que en la próxima sesión ordinaria subirá un punto de acuerdo para solicitar que se atiendan las plagas, sequías en diversos puntos; que se retire constantemente la basura y se brinde un mejor aspecto para los visitantes.

“Morena no tiene compasión por el medio ambiente, lo hemos visto siempre como por ejemplo en obras como el Tren Maya, la degradación por el AIFA y ahora el derrame de petróleo en las costas del Golfo”, dijo.

El panista reconoció el trabajo del alcalde Giovanni Gutiérrez para la preservación de parques y espacios públicos, a lo que respecta de Los Viveros dijo que el Gobierno de Morena no ha ofrecido colaboración.

Vecinos señalan problemas de seguridad

El legislador informó que, de acuerdo a testimonios, el problema no es únicamente ambiental, sino de carácter de seguridad. “Con árboles secos y dejarlos ahí, provoca múltiples accidentes”.

“Hay árboles muy secos o muertos; esos son los que cortan por seguridad, pero también hay cierres previos del parque durante temporadas de lluvia por riesgo de caída de ramas”.

Rubio comentó que hay personas que acuden a correr o practicar algún deporte, pero tras tormentas fuertes, la tierra se vuelve inestable e incrementa el peligro de ejercitarse en la zona.

“Por eso le pedimos al Gobierno apoyar a las y los vecinos de Coyoacán con acciones de rehabilitación en Los Viveros, es importante que se les preste atención a los temas de medio ambiente de la Ciudad”.

El panista anunció que intensificará sus recorridos por la alcaldía para levantar gestiones en materia de medio ambiente, pero también de seguridad y desarrollo social.