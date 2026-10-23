¿Ya reabrió la México-Cuernavaca? Manifestantes cerraron el paso en ambos sentidos este viernes 23 de octubre

Caceta de cobro de la México-Cuernavaca Foto: Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

Este viernes 23 de octubre, un nuevo momento de caos vial se vivió en una de las carreteras más transitadas del centro del país, luego de que un grupo de manifestantes interrumpiera la circulación en la autopista México-Cuernavaca. Los bloqueos se establecieron en ambos sentidos, provocando que ningún vehículo pudiera entrar ni salir y provocando que se intensificara el tránsito en la zona.

¿Ya reabrieron la México-Cuernavaca este 23 de octubre?

La circulación en la autopista México-Cuernavaca se restableció la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026, después de un cierre temporal en ambos sentidos a la altura del kilómetro 78, en la zona de Chamilpa, municipio de Cuernavaca, Morelos.

CAPUFE, la fuente oficial de información vial en las carreteras federales, reportó el cierre por presencia de manifestantes. Las primeras alertas de verificación de un posible incidente en el km 78 se difundieron alrededor de las 11:25 horas y poco después, a las 11:53, se confirmó el cierre total en ambos sentidos.

Los manifestantes fueron vecinos del poblado de Chamilpa protestaron por la falta de suministro de agua potable, que según reportes locales se relacionó con afectaciones derivadas de trabajos de construcción de un paso a desnivel o distribuidor vial asociado a la UAEM.

Los habitantes señalaron que llevaban varios días sin el servicio regular, pese al envío de pipas, y exigían una solución definitiva. Este tipo de protestas en la misma zona ya se había registrado días antes por problemas similares de agua.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoCuernavaca, km 78. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes, por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. Para más información consulta nuestros medios de contacto ☎️074 | 𝐗 @CAPUFE. — CAPUFE (@CAPUFE) October 23, 2026

El bloqueo duró poco menos de una hora. Alrededor de las 12:45 horas, CAPUFE informó oficialmente que los manifestantes se retiraron y se restableció la circulación en ambos sentidos, aunque se registraba carga vehicular en la zona y se pidió manejar con precaución. Medios locales y reportes en tiempo real coincidieron en la reapertura tras el retiro de los vecinos.