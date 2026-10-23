Romina Contreras alcanza 63.9% de aprobación y anuncia cambios viales en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, obtuvo una aprobación ciudadana de 63.9 por ciento en la medición de octubre del Ranking de Alcaldes de La Encuesta MX. Durante una jornada de atención vecinal en San Bartolomé Coatepec, también anunció la próxima implementación de un programa de reordenamiento vial para mejorar la circulación en la comunidad.De acuerdo con los resultados difundidos, la alcaldesa ocupó el primer lugar nacional de la medición, posición que, según los datos presentados por el gobierno municipal, ha alcanzado en 30 ocasiones.

El anuncio se realizó durante la jornada número 187 del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, mediante el cual autoridades municipales recorren distintas comunidades para conocer las necesidades de la población y atender solicitudes relacionadas con servicios públicos e infraestructura. Durante su visita a San Bartolomé Coatepec, Contreras informó que el programa de reordenamiento vial comenzará en los próximos días. La estrategia tiene como objetivo agilizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de traslado para quienes circulan diariamente por esta zona.

El esquema ya se ha aplicado en otros puntos del municipio, entre ellos la cabecera municipal, la carretera Naucalpan-Huixquilucan, Interlomas, Jesús del Monte, Las Canteras, Magnocentro, Palo Solo y San Francisco Dos Ríos, sin embargo, todavía no se han detallado las calles que serán intervenidas en San Bartolomé Coatepec ni las modificaciones específicas que se realizarán para reorganizar la circulación.

Como parte de la misma jornada, la presidenta municipal supervisó trabajos de construcción de banquetas y guarniciones, además de labores de bacheo y mantenimiento de vialidades. Las cuadrillas también realizaron trabajos de señalización en cruces peatonales, guarniciones, sentidos de circulación y zonas escolares, con el propósito de mejorar las condiciones para peatones y automovilistas.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza, retiro de maleza y poda de árboles para mejorar la visibilidad en las calles. En materia de alumbrado público, se instalaron nuevas luminarias y se rehabilitaron otras que requerían mantenimiento, a partir de reportes ciudadanos. Durante el recorrido también se entregaron parrillas y colchones a familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) proporcionó apoyos funcionales y alimentarios a habitantes de la comunidad.

Respecto a los resultados de aprobación ciudadana, la medición de La Encuesta MX reportó que Contreras alcanzó 63.9 por ciento. No obstante, la información publicada sobre el resultado no incluyó detalles metodológicos como el tamaño de la muestra, las fechas de levantamiento o el margen de error, elementos necesarios para conocer el alcance de la medición. El gobierno municipal busca atender las solicitudes de los habitantes mediante trabajos de infraestructura, mantenimiento urbano y asistencia social. El próximo inicio del reordenamiento vial será uno de los principales puntos de seguimiento para conocer sus efectos en la movilidad cotidiana de San Bartolomé Coatepec.