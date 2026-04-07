Metro CDMX: Línea 3 presenta retrasos de hasta 30 minutos por revisión de tren este martes 7 de abril

Línea 3 del Metro CDMX Usuarios reportan grandes retrasos durante este mañana, mismos que podrían prolongarse por revisión de trenes.

Las personas usuarias de la Línea de 3 del Metro de la Ciudad de México están viviendo una nueva mañana de frustración y retrasos. Este martes 7 de abril, múltiples personas han reportado que la situación se encuentra colapsada con avances muy lentos y esperas de prácticamente media hora para poder acceder a un vagón, mientras millones buscan dirigirse a sus trabajos y escuelas

¿Qué está pasando en la Línea 3 del Metro CDMX este martes 7 de abril?

De acuerdo con el propio Metro CDMX, la causa principal es la revisión a un tren en la Línea 3, lo que generó una marcha lenta en la circulación. A través de su cuenta oficial en X, el organismo informó alrededor de las 8:50 horas: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.”

#MetroAlMomento:

Continúa la afluencia alta; sin embargo, el avance de trenes es constante en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio y regular el ingreso a andenes. Atiende las indicaciones.… pic.twitter.com/TGnoLIufOT — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 7, 2026

La Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, es una de las más demandadas de la red y suele registrar alta afluencia en las mañanas. Sin embargo, los reportes de usuarios en redes sociales indican que los problemas superaron una simple ralentización: varios convoyes permanecieron detenidos más de 10, 15 e incluso 30 minutos en estaciones como La Raza, Hospital General, Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte y tramos entre Viveros y Zapata.

Hasta el momento de esta publicación, el Metro no ha reportado cierre de estaciones ni suspensión del servicio, solo la marcha lenta derivada de la revisión técnica. El organismo pidió a los usuarios colaborar permitiendo el libre cierre de puertas y cediendo el paso al descenso.