Renuncian Carlota “N” e hijos al procedimiento abreviado, confían en su inocencia

Detenidos Carlota "N", Eduardo "N" y Mariana "N". (FGJEM)

Carlota “N”, así como sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, renunciaron a la posibilidad de llevar un procedimiento abreviado, por lo que los medios de prueba presentados por su defensa serán la única posibilidad de que libren una condena de años de cárcel y no sean sentenciados por haber asesinado a los invasores de su domicilio.

Estos tres imputados son la adulta mayor e hijos que asesinaron a balazos a los miembros de un sindicato de invasores de propiedades que ingresaron sin autorización al domicilio de su hija, el 1 de abril del 2025, en el municipio de Chalco, Estado de México.

Previamente, la representación legal de los imputados adelantó a Crónica que renunciarían al procedimiento abreviado, pero esta vez lo hicieron ante la autoridad judicial.

Tras el ofrecimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para reducir a un tercio la pena en reclusión, así como la multa, Carlota “N” y sus hijos desecharon la última oportunidad de aceptar la culpabilidad del delito y que la condena sea menor.

A las 11:00 horas, inició la audiencia intermedia donde se ofrecerían todos los medios de prueba, entre documentales y testimoniales tanto del Ministerio Público, para reforzar la acusación hacia los imputados por el doble homicidio, cómo de los abogados de estos sujetos para tirar los señalamientos y justificar que según ellos, actuaron en legítima defensa.

No obstante, el proceso que se llevaba a cabo en los juzgados del Centro Penitenciario de Chalco se pausó, debido a que el asesor jurídico privado de Lourdes Yohanna “N”, una de las invasoras — actualmente en reclusión — y familiar de los fallecidos, no acudió a la audiencia. Por estos delitos, esta mujer se mantiene en calidad de víctima, dado el asesinato de sus cercanos.

Aunque el juez mencionó que aceptar el procedimiento abreviado sería una buena opción, los imputados no accedieron, ya que confían en su aparente inocencia.

El Ministerio Público insistió en que la audiencia tenía que ser diferida, a fin de que el asesor, Maximiza Gómez, correría traslado de una entrevista que era fundamental para sostener el crimen.

La familia podría ser sentenciada a:

Carlota “N”, dos homicidios calificados con ventaja - Fiscalía pide 120 años de prisión y un millón 131 mil 400 pesos de multa

Mariana “N” y Eduardo “N”, dos homicidios calificados con ventaja y tentativa de homicidio contra un menor de edad - Fiscalía solicita 210 años de cárcel y el pago de multa de un millón 697 mil 100 pesos por cada imputado

“Te vas a morir perro”

Así, la Fiscalía realizó la acusación formal. Narró que el día de los hechos, en el domicilio ubicado en la calle Hacienda de Labor, en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, Eduardo “N” le dijo a una de las víctimas, Justin Esaú Márquez Torres”: “a ver hijo de tu puta madre, con esto te sales porque te sales”. En ese momento, el joven le respondió: “páguenos y nos salimos”.

De inmediato, detalló el Ministerio Público, Mariana “N” le ordenó a Carlota: “partele su madre, ya estuvo suave, si no es por las buenas es por las malas”.

Ante la negativa de los invasores, Eduardo “N” y Carlota “N” se dirigieron a un vehículo de color gris, estacionado al frente de la casa, y sacaron un arma, mientras que este hombre ya traía un revólver fajado en el pantalón.

Ahí, Carlota gritó a Esaú Márquez Portillo: “te vas a morir perro” y de manera instantánea le disparó en el abdomen. Luego, apuntó a Justin Esaú en la cabeza.

Un menor de edad, de iniciales C.C.B. salió de la vivienda e intentó arrebatar el arma a Carlota, pero Mariana se lanzó hacia él y lo detuvo al sujetarlo de la ropa.

Eduardo le disparó a Esaú, a lo que Mariana exigió: ¡mátalos, mátalos!”. También, el ahora detenido detonó el arma hacia las piernas del menor. Rápidamente, Carlota y compañía abordaron el vehículo y huyeron sin rumbo conocido.

Justin Esaú perdió la vida al instante, mientras que Esaú Márquez falleció en el hospital por laceración renal al paso de proyectil en el abdomen.

El Ministerio Público anunció que cuando se reanude la audiencia intermedia, exhibirá como datos de prueba los testimonios de los primeros respondientes, como policías de tránsito, bomberos, agentes de la Policía de Investigación, así como de víctimas indirectas y de otros testigos.

Por igual, mostrará periciales en medicina legal, criminalística de campo y fotografía, química y balística. También, un celular de color azul ZTE, fotografías y dos armas de fuego, una color plateada y un revólver.

La audiencia intermedia se reiniciará el próximo 20 de abril.

“Se dará un giro a la acusación”

La defensa de los imputados reafirmó que cuentan con suficientes elementos probatorios para desestimar las acusaciones de la Fiscalía.

“No me parece que sea conveniente irnos por un procedimiento abreviado, porque es prácticamente admitir que ellos cometieron ese delito, cuando no fue así”, sostuvo el abogado Miguel Ángel Suárez.

El hijo de Carlota, Arturo Santana, agregó: “tenemos los medios de convicción y los medios de defensa necesarios para acreditar la legítima defensa y por ende lograr la libertad de los tres en estos hechos de los cuales se les acusa. Con toda convicción no aceptamos irnos a un procedimiento abreviado, porque tenemos confianza en lo que hemos trabajado junto con los excelentes abogados y tenemos la confianza de que van a salir bien las cosas”.

“No solamente testimonios, hay datos de prueba y periciales que van a conocer pronto, que nos van a ayudar a darle un giro a este asunto y a esta acusación injusta de la Fiscalía del Estado de México”.

“Me parece totalmente exagerado (la solicitud de años de cárcel) fuera de toda lógica y reitero, vamos a darle un giro a esta acusación con lo que vamos a ofrecer nosotros”.