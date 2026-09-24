¿Ya localizaron a Scarlet Ochoa? Desapareció cuando iba a la secundaria en CDMX (@AAmberCDMX)

Scarlet Virginia Ochoa Magaña es una adolescente de 13 años que desapareció después de salir de su domicilio en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, el martes 22 de septiembre.

Familiares de Scarlet realizaron un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur para exigir las cámaras de seguridad y el apoyo de las autoridades en su búsqueda.

¿Qué se sabe sobre el caso?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la Alerta Amber la mañana del 23 de septiembre. Establece que Scarlet Ochoa salió de su domicilio en la alcaldía Benito Juárez alrededor de la 13:10 del martes pasado, fue vista por última vez en la colonia Portales Sur.

Su padre, José Ochoa, informó que las cámaras de seguridad la captaron a Scarlet en las calles de Antillas y Pirineo donde se dirigía a la parada del transporte público con rumbo a la secundaria diurna número 38 Josefa Ortiz de Domínguez en colonia del Valle.

Asimismo, la adolescente vestía un conjunto escolar deportivo color negro con franjas amarrillas a sus costados, tenis de color azul y una playera negra. También llevaba una mochila color rosa.

¿Ya localizaron a Scarlet Ochoa?

Hasta el momento, la adolescente de 13 años no ha sido localizada y continúa su búsqueda. En caso de conocer alguna información que ayude en su búsqueda puede comunicarse a los números de la Fiscalía.

5553455067.

5553455084.

5553455082.

El caso de Scarlette Ivette

Un día antes de la desaparición de Scarlet Ochoa, la joven Scarlette Ivanna Saldaña Cosme de 15 años, desapareció en la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuahutémoc el pasado lunes 21 de septiembre.

Vestía un pantalón de mezclilla, sudadera color negro y tenis de color blanco. Como seña particular tiene una cicatriz en la ceja de lado izquierdo.

Scarlette Saldaña tampoco ha sido localizada y siguen trabajando en su búsqueda. En caso de conocer algún dato sobre ella puede comunicarse con la Fiscalía de la CDMX.