¿Vas al AIFA esta noche? Habrá cierre de vialidades cercanas al aeropuerto (SICT)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anunció un cierre parcial este jueves 9 de abril, debido al montaje de elementos prefabricados del Puente Mexiquense.

Si en tu ruta de esta noche necesitas pasar por vialidades cercanas al aeropuerto, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, te informamos qué vialidades estarán cerradas y en qué horarios, para que tomes tus precauciones.

¿Qué vialidades cerca del AIFA estarán cerradas?

De acuerdo con el informe de la cuenta oficial del aeropuerto ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, a unos 45 km al norte del centro de la CDMX, las vialidades afectadas serán:

• Av. Vía Morelos – AIFA – Tonanitla.

• Héroes 2da Sección (gaza AIFA Tonanitla).

La zona de Vía Morelos – AIFA – Tonanitla se ubica en el norte del Valle de México, a la altura del Puente de Fierro, en Ecatepec, donde inicia la conexión hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde ese punto parte el camino libre a Tonanitla, una vialidad estratégica que enlaza con municipios como Tecámac antes de llegar a la terminal aérea.

En tanto, la colonia Héroes 2da Sección se localiza a unos metros de Vía Morelos, también en Ecatepec, dentro del conjunto habitacional Los Héroes.

La llamada “gaza AIFA Tonanitla” corresponde a la rampa de incorporación situada en esa zona, que permite a los automovilistas integrarse directamente hacia la vía con dirección al aeropuerto.

Horarios de cierre de vialidades cercanas al AIFA

De acuerdo con el comunicado del AIFA, el cierre parcial nocturno en dichas vialidades, debido a trabajos estructurales en el Puente Mexiquense, se realizará este jueves 9 de abril en un horario de 10:00 pm a las 5:00 am del viernes 10 de abril.

Por ello, se recomienda tomar precauciones y planificar vías alternas si se pretende utilizar estas rutas, ya que permanecerán parcialmente cerradas durante este periodo.