UEFA considera iniciar proceso penal contra Gianni Infantino: ¿De qué lo podrían acusar?

Gianni Infantino UEFA busca demandar al jefe de la FIFA (EFE y UEFA)

La UEFA busca demandar a Gianni Infantino. La acción legal llega a unos meses de que el presidente de la FIFA intentara hacer del organismo una empresa privada.

UEFA vs Infantino: ¿De qué acusan al presidente de la FIFA?

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) acusa a Infantino de promover un “precio fraudulento en su propio beneficio”, según reportó The Athletic.

Ha trascendido durante los últimos meses que la UEFA busca revocar el mandato de Gianni Infantino. La asociación europea de fútbol amenazó con boicotear el siguiente Mundial debido al proyecto llamado FIFA Forward Enterprise (FFE) que Infantino promovió con Thrive Capital —empresa del Joshua Kushner, familiar de Donald Trump— el cual consistía en consolidar una filial con inversionistas privados que manejara los negocios de la FIFA.

Infantino incluso fue muy tajante con la propuesta, poniendo un plazo de 53 días para la votación. Sin embargo, cuando varias de las confederaciones que componen el organismo se opusieron, el presidente de la FIFA tuvo que desistir.

A pesar de estabilizar relaciones con el organismo internacional tras la cancelación del proyecto, la UEFA continuó exigiendo un cambio de liderazgo y propuso al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi como sucesor.

De proceder la demanda, la FIFA informó que cubrirá los gastos legales de Infantino. El proceso tomaría lugar en Suiza. La UEFA también prepara demandas contra Thrive Capital y JP Morgan en Nueva York, al igual que contra Greg Maffei, director ejecutivo de Bann Ventures, en Colorado. El lunes de esta semana Josua Kushner dijo estar arrepentido de su participación (su empresa Thrive sería el accionista mayoritario del trato) en el plan original. “No contemplamos las dinámicas políticas del fútbol internacional”, afirmó.