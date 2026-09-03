Exportaciones de México a EU aumentan a 16% en julio y marcan nuevo récord

Exportaciones de México a EU alcanzaron un valor de 60,500 millones de dólares en julio Copia de Contenido-noticias-rtv - 1 (Archivo)

Exportaciones — México reportó nuevamente cifras sin precedentes en su balanza comercial con Estados Unidos en julio, con exportaciones que alcanzaron un valor de 60,500 millones de dólares (mdd) al repuntar 33.6% anual, apuntaladas por los envíos de productos de tecnología avanzada que, a su vez, escalaron en 108.7%.

El valor de las importaciones mexicanas ese mes, sin precedentes en los registros de la Oficina del Censo de Estados Unidos, amplió la influencia del país sobre las importaciones totales de la potencia a un 18.2%.

Datos del comercio internacional de bienes y servicios publicados por la entidad el jueves arrojaron que, con cifras originales, las exportaciones realizadas por el país hacia la primera economía mundial acumularon entre enero y julio un valor de 358,707 mdd, que si compara con los 309,749 mdd de igual lapso de hace un año significó un repunte de casi 16% (15.8%).

En sentido contrario, las importaciones que EUA envió a México sumaron 34,240 mdd, con un alza de 18.2% anual, para una cifra acumulada de 229,817 mdd. Este último número representó una escalada de 104% frente a los envíos que realizo la potencial al país en el mismo lapso del año pasado, del orden de los 112,587 mdd.

La Oficina del Censo reportó que los déficits contraídos por EUA en julio estuvieron liderados por México, por 27,500 mdd, desplazando de esta forma a Vietnam que desde abril encabezaba esta posición y cuyo déficit con EUA en esta entrega sumó 23,300 mdd, en el segundo sitio. Le siguieron Taiwán, con un déficit de 18,100 mdd; el gigante China, de 15,200 mdd, y Corea del Sur, de 10,400 mdd.

El desbalance comercial de EUA con la Unión Europea ascendió a 8,900 mdd, con Alemania a 5,600 mdd y con India y Malasia a 5,000 y 4,800 mdd, respectivamente, mientras que con Japón fue de 4,200 mdd. Con el otro socio comercial dentro del T-MEC, Canadá, hoy con disputas iniciadas por la Administración Trump que ha impuesto a esa nación aranceles a bienes de 50%, el déficit de la potencia es de 3,200 mdd, lejos del contraído con México.

Sigue perdiendo fuerza

Los datos del censo estadounidense mostraron que las exportaciones de la industria automotriz de México, que hoy enfrenta un arancel por parte de EUA de 25%, siguieron descendiendo durante julio, perdiendo el músculo mostrado en las últimas dos décadas que le dio el estatus de estar integrada a una industria norteamericana altamente especializada.

El valor de los vehículos automotor facturados en el país y enviados hacia EUA sumó con cifras originales 13,164 mdd desde los 14,609 mdd del mes precedente, representando una caída de casi 10% a tasa mensual (9.9%). También la comparación contra el mismo mes del año pasado es desfavorable, cuando sumaron 13,889 mdd.

En el acumulado de enero a julio, las exportaciones automotrices del país a EUA sumaron 95,607 mdd con un descenso de 4% respecto al acumulado de hace un año, de 99,636 mdd.

A su interior, las ventas de autopartes, las de mayor cuantía dentro del portafolio, exhibieron caídas mensuales de 14.6%, al pasar de 7,119 a 6,080 mdd en tan solo un mes. En la cifra acumulada, las autopartes reportaron un valor de 47,600 mdd

Las ventas de vehículos ligeros, a su vez, descendieron de 3,291 a 2,868 mdd a tasa mensual, con un acumulado en lo que va del año de 21,600 mdd. Las exportaciones de camiones, autobuses y vehículos de uso especial fueron las únicas con un saldo a su favor dentro del sector, aunque este fue marginal al pasar de 4,199 a 4,215 mdd a tasa mensual. Entre enero y julio, el valor de estos envíos llegó a 26,407 mdd.

Naciones como Japón, que sin un tratado de libre comercio con EUA de por medio gozan de un arancel de 15% que la potencia decidió reducir desde un 27.5% original, han avanzado en sus exportaciones automotrices hacia ese mercado. Sus envíos totales sumaron en julio 4,775 mdd, con un repunte de 13.6% mensual, para un acumulado de 29,585 mdd.

Como la espuma

En sentido contrario, el comercio del país con EUA en materia de productos de tecnología avanzada sostuvo un ritmo de crecimiento vertiginoso durante julio.

A ese mes, las exportaciones alcanzaron los 27,061 mdd, con una escalada de cerca de 109% anual (108.7%) o desde los 12,965 mdd registrados en julio de 2025. También fue positivo frente a los 20,414 mdd reportados en julio, lo que significó un repunte de 32.5% a tasa mensual. En el acumulado, las exportaciones mexicanas en el segmento de tecnología avanzada exhibieron un valor de 79,702 mdd frente a los 79,604 mdd del mismo lapso de hace un año.

Estados Unidos realizó las importaciones globales más cuantiosas dentro de este sector en los renglones de Información y Comunicaciones, por un monto total de 92,569 mdd en julio, seguidas por las de Biotecnología, en un lejano segundo sitio y con un valor de 8,504 mdd. En tanto, las importaciones de Electrónicos significaron un valor para la potencia de 7,585, mdd y las de Ciencias de la Vida, de 5,568 mdd.

La Oficina del Censo junto con la Oficina de Análisis Económico de EUA consignaron también el jueves que la potencia contrajo un déficit de bienes y servicios en el séptimo mes del año por 88,600 mdd, con un aumento de 17,400 mdd respecto a las cifras revisadas de junio de 71,200 mdd.

La Crónica de Hoy 2026