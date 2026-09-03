Rechaza Coparmex reforma fiscal que incremente carga a empresas y desincentive inversión.

Juan José Sierra, dirigente de Coparmex

A unos días de que se entregue el Paquete Fiscal en la Cámara de Diputados, el sector empresarial del país rechazó cualquier reforma fiscal que incremente innecesariamente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión.

El empresariado, demandó a la Cámara de Diputados hacer un esfuerzo para recuperar la confianza y la inversión pues recordó que el ánimo para invertir en México se desplomó a su nivel más bajo donde 8 de cada empresarios considera que no es buen momento para invertir.

Entre los principales obstáculos se encuentra la incertidumbre política, con 16.6%, que se ubica como el tercer factor que más condiciona las decisiones empresariales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se refirió a varias de las reformas que se perfilan en el periodo ordinario que está en marcha, entre ellas la Ley de Inversión Extranjera donde reconoció la importancia de salvaguardar la soberanía nacional pero advirtió que esta iniciativa podría introducir un esquema de control y discrecionalidad que podría llegar a comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México.

“Condicionar las inversiones mayores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio administrativo e imponer sanciones desproporcionadas de hasta 200 mil UMAS, crearía trabas burocráticas que restan competitividad, vulneran la certidumbre para el nearshoring y pueden contravenir compromisos internacionales enmarcadas en el T-MEC”, alertó

El Paquete Económico –agregó--debe priorizar la competitividad, fortalecer el empleo formal y generar condiciones de certeza para quienes invierten, producen y generan oportunidades en México.

El órgano empresarial encabezado por Juan José Sierra, recalcó que el Paquete Económico y Miscelánea Fiscal 2027: Tendrán efectos transversales sobre las empresas, especialmente a través de las decisiones fiscales y presupuestarias.

Por lo cual rechazaron cualquier reforma fiscal que incremente innecesariamente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión.

“El Paquete Económico debe priorizar la competitividad, fortalecer el empleo formal y generar condiciones de certeza para quienes invierten, producen y generan oportunidades en México”, indicó

Asimismo consideró fundamental que cualquier modificación en la legislación preserve la certeza jurídica y no imponga cargas excesivas a los proveedores de internet, evitando así que se desincentive la inversión y se alteren las condiciones de competencia.

La Coparmex consideró que la regulación de la Inteligencia Artificial será uno de los asuntos de mayor relevancia para las empresas.

Advirtió que las nuevas disposiciones tendrán efectos en su operación y costos, por lo que México debe garantizar certeza y protección sin frenar la innovación, la inversión tecnológica ni el desarrollo de nuevas soluciones.