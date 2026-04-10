Caen 5 “Los Mancilla”, dedicados al robo de vehículos de la marca Nissan

Detenidos Integrantes de "Los Mancilla". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cinco integrantes de “Los Mancilla” ladrones de vehículos que utilizan un taxi para vigilar a sus víctimas y como muro después de los robos, en la alcaldía Iztapalapa.

Se trata de Fernando Velazquez Mancilla, de 41 años, líder del grupo delictivo; Claudia Mireya Sánchez Téllez, de 39 años, esposa de Fernando, y encargada de vigilar los inmuebles y resguardar la documentación de los vehículos robados.

También fueron detenidos tres de sus colaboradores Marel García Barragán de 20 años, Mishelle Esther Silva Martínez de 27 años, e Irving Isaac Alarcón Ibarra de 28 años.

Estos criminales están vinculados a 11 carpetas de investigación por el robo de vehículos de una marca japonesa, ocurridos entre 2025 y lo que va del 2026.

Durante las intervenciones se aseguraron 50 toneladas de piezas automotrices.

Fernando Mancilla utilizaba tres inmuebles eran probablemente utilizados como bodegas para almacenar y desmantelar las unidades robadas.

El primer cateo se realizó en un predio ubicado en la calle Primera Cerrada de Las Peñas, de la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, donde se aseguraron dos placas vehiculares, cuatro tarjetas de circulación, una bolsa con 11 cartuchos útiles, 99 dosis de metanfetamina, 40 bolsitas de plástico con marihuana, y fue detenido Fernando Mancilla, junto a su pareja Claudia Mireya.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble localizado en la calle Axayacatl, de la colonia Ampliación Los Reyes, donde se aseguraron alrededor de 50 toneladas de autopartes entre ellas motores, asientos, cajuelas, quemacocos, defensas, puertas, cofres, cajas, direcciones, llantas y facias, dos placas de circulación del Estado de México, además de varios vehículos desmantelados.

El tercer cateo se llevó a cabo en un predio en la calle Cerrada de Emiliano Zapta, en la colonia Los Reyes Culhuacán, donde fueron detenidos los colaboradores del grupo criminal. Ahí se aseguraron 60 dosis de metanfetamina, un juego de placas de circulación con reporte de robo, un arma de fuego corta con 15 cartuchos útiles en el cargador, tres escáner y nueve juegos de llaves de vehículos.

De acuerdo con información obtenida, Fernando Mancilla cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario, por encubrimiento por receptación en el año 2022, y por delitos contra la salud en el 2023, y tiene una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo.