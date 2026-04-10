¿Crisis de agua en CDMX?: Estas son las colonias que podrían quedarse sin suministro este mes de abril

Afectaciones de agua en CDMX SEGIAGUA informó posible afectación en el suministro de agua en algunas alcaldías de la CDMX debido a trabajos de mantenimiento.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México anunció a través de su canal oficial en redes sociales que podrían existir afectaciones en el suministro de agua en algunas zonas de la capital durante el mes de abril.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades realizarán trabajos de mantenimiento mayor que causarán baja presión en el suministro durante algunos días del mes presente, por lo que recomendaron a residentes de las zonas afectadas tomar precauciones.

Colonias de la CDMX que podrían presentar afectaciones en el suministro de agua

La afectación en el suministro estos días de abril se deben a que las autoridades trabajarán en la sustitución de una válvula de 36 pulgadas en la alcaldía Venustiano Carranza; esta operación se llevará a cabo específicamente en Fray Servando, esquina con Congreso de la Unión.

Según el comunicado liberad, las colonias que presentarán baja presión de agua por estos trabajos de mantenimiento, serán:

Jardín Balbuena.

Aeronáutica Militar.

24 de Abril.

Álvaro Obregón.

Moctezuma 1ra y 2da Sección.

Es importante aclarar que esta operación no causará cierres completos de agua, sin embargo, las autoridades recomendaron a los vecinos y vecinas de la zona tomar precauciones debido a la reducción de la presión del suministro.

Por otra parte, existen más zonas de la Ciudad de México que también serán afectadas; entre ellas, se encuentran las alcaldías siguientes y sus respectivas colonias:

Gustavo A. Madero: toda la zona norte de la alcaldía.

toda la zona norte de la alcaldía. Iztacalco: Santa Cruz y Santiago Sur.

¿Por qué habrá afectaciones en el suministro de agua en Iztacalco y la GAM?

De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, la afectación en Gustavo A. Madero se debe al bajo suministro que el Organismo de Cuencas del Valle de México envía, lo cual afecta el bombeo en el campamento Chalmita.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @IztacalcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el equipo de bombeo del pozo San Luis 17.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión… pic.twitter.com/Im2cXtR1QR — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 7, 2026

Mientras que, en Iztacalco, el bajo suministro es debido a los trabajos de reparación en el equipo de bombeo del pozo San Luis 17, lo que ocasionó una baja presión en el suministro de las zonas aledañas.

¿Cuándo se estabilizará el suministro de agua en Venustiano Carranza, Iztacalco y la GAM?

Según los comunicados emitidos por SEGIAGUA, el suministro de agua potable en estas alcaldías se estabilizará en los días siguientes de la manera indicada a continuación:

Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero: a partir de las 12:00 horas de este viernes 10 de abril.

a partir de las 12:00 horas de este viernes 10 de abril. Iztacalco: martes 14 de abril.

En caso de que seas vecino o vecina de los sectores afectados por bajas presiones en el suministro de agua durante estos días de abril 2026, podrás solicitar una pipa gratuita a través de la línea *H2O, marcando 426 desde tu teléfono.