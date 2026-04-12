¿Habrá huelga en el Metro CDMX? Se reforzará el paro este lunes; habrá menos recorridos de trenes, salvo que haya acuerdo

Paro en el metro CDMX Este martes 3 de marzo se tenía prevista una protesta en las líneas 1, 2 y 9 del Metro CDMX; la actividad se reaunudó con normalidad tras llegar a acuerdos.

La tensión dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se pone más copleja con el paso de las horas, ya que tras el paro escalonado aplicado por trabajadores sindicalizados, el gremio advirtió que este lunes 13 de abril podría reforzar las protestas e incrementar el número de empleados ausentes si no recibe una respuesta formal a sus demandas laborales y de seguridad.

Esto, sin duda, ha dejado daños colaterales palpables, Por ejemplo, de acuerdo con los datos oficiales, 759 recorridos de trenes no se realizaron durante la jornada de protesta, una cantidad que equivale prácticamente a la operación diaria completa de varias líneas del Metro.

Cabe señalar que, este paro de labores no obedece únicamente a un tema salarial, sino de mantenimiento, presupuesto y seguridad operativa tanto para los trabajadores como para millones de pasajeros.

Además, de esos 759 recorridos perdidos, 557 fueron por falta de personal y 202 por ausencia de materiales e insumos para operar. La cifra es especialmente delicada porque en un día normal la red programa 2 mil 779 vueltas, de las cuales normalmente se cumple el 98%. La protesta redujo significativamente esa capacidad y provocó aglomeraciones, retrasos y tiempos de espera de hasta 50 minutos en algunas estaciones, especialmente en la línea 3 que va de Indios Verdes a Ciudad Universitaria.

¿Qué está exigiendo el sindicato del Metro?

El sindicato sostiene que el conflicto no se limita a un aumento salarial, sino a la falta de recursos para mantenimiento preventivo y correctivo de trenes, vías e instalaciones fijas.

Principales demandas

presupuesto etiquetado para refacciones

dispersión puntual de recursos aprobados por el Congreso CDMX

mantenimiento profundo de trenes

insumos para operación diaria

aumento salarial de 6%

compactación de tabuladores

que personal sindicalizado realice modernización de líneas

reactivación del Cendi de Tláhuac

Además, el gremio pide que los subsidios sociales del Metro sean cubiertos directamente por el Gobierno capitalino y no con recursos del STC, pues aseguran que eso deteriora las finanzas del sistema.

Además, el sindicato alertó que 7 de cada 10 trenes no han recibido mantenimiento mayor, pese a que muchos ya superaron por mucho el kilometraje recomendado para revisión integral.

Según su denuncia el 70% no tiene mantenimiento general; 30% opera con mantenimiento parcial; decenas de trenes están detenidos; hay falta de piezas críticas y persisten fallas en vías y energía.

Qué puede pasar este lunes 13 de abril en el Metro CDMX

El escenario para este lunes es de alta incertidumbre, dado que el sindicato dejó claro que, si no existe una respuesta satisfactoria y por escrito, el paro se reforzará con más personal ausente y suspensión de horas extra, lo que impactaría directamente la frecuencia de trenes.

Líneas del metro que podrían tener más retrasos

Por el patrón de afectaciones previas, las líneas que se verían más afectadas por este paro de labores serían:

Línea 3

Línea B

Línea 6

Línea 9

Línea 1

Línea 2

Esto se intensificará debido especialmente al regreso a clases y actividades laborales del lunes, el impacto podría sentirse desde primeras horas.

Por lo que, las recomendaciones para evitar contratiempos por la huelga en el Metro de la CDMX este lunes 13 de abril son: sal con 30 a 40 minutos extra; monitorea redes oficiales del Metro; revisa alternativas como Metrobús; evita Línea 3 en hora pico si puedes; prioriza rutas por Línea 2 o Línea 5 según destino y considera RTP en ejes saturados.