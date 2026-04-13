Metro CDMX en paro: estaciones afectadas, retrasos y alternativas de transporte este 13 de abril

Metro CDMX | lunes 13 de abril El paro parcial de personas trabajadoras del Metro de la Ciudad de México ha generado un caos mientras millones de estudiantes de primaria y secundaria regresan tras el periodo de descanso por Semana Santa.

Una semana más, una calamidad más: el Metro de la Ciudad de México enfrentará este lunes 13 de abril una nueva jornada de paro, en donde habrá reducción de viajes, así como retrasos y caos en las instalaciones.

La CDMX afrontará una nueva jornada de afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, debido al paro y protestas anunciadas por trabajadores sindicalizados, quienes buscan mejores condiciones laborales y salariales; ergo, las protestas afectarán la movilidad de millones de usuarios en el arranque de semana laboral.

El STC confirmó el domingo que retomará sus protestas este lunes tras un fin de semana de operación regular, advirtiendo que, de no haber respuesta a sus demandas, las acciones podrían intensificarse con menor personal en operación y suspensión de horas extra.

¿Qué estaciones estarán afectadas por el paro en el Metro CDMX?

De acuerdo con la información difundida por la organización sindical, en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, B y 12 se prevé la circulación de aproximadamente 10 trenes por cada una. En tanto, en las líneas 4, 5, 6 y A el servicio operaría con alrededor de seis trenes.

Esta reducción implicaría intervalos de hasta 20 minutos entre trenes, lo que podría traducirse en mayores tiempos de espera y una alta concentración de usuarios en estaciones y andenes, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Ante este escenario, se recomienda a la población anticipar sus traslados, considerar rutas alternas de transporte y, en la medida de lo posible, evitar viajar en horarios pico. Autoridades y usuarios se mantienen atentos al desarrollo de las negociaciones, que definirán el nivel de servicio en las próximas horas

El pasado viernes 10 de abril, debido a que los trabajadores se negaron a laborar horas extra, hubo la cancelación de 759 recorridos en toda la red: esta reducción derivó en andenes abarrotados, tiempos de espera prolongados y caos en horas pico.

Entre las líneas más afectadas en esa jornada destacó la Línea 3 (Ia cual va de Indios Verdes a Universidad), donde se registraron retrasos severos y saturación constante; asimismo, también se reportaron impactos en líneas como la B, 6 y 9, que tuvieron una importante reducción en corridas.

¿Qué alternativas hay ante el paro en el Metro CDMX?

Ante la posible reducción del servicio en el Metro de la Ciudad de México este lunes, estas son algunas alternativas viales y de transporte que pueden ayudar a mitigar afectaciones:

Transporte público alterno

• El Metrobús es la principal opción en corredores como Insurgentes, Reforma y Eje 4 Sur.

• El Trolebús ofrece rutas útiles en Eje Central y otros ejes principales.

• La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) suele reforzar unidades en contingencias.

• El Tren Ligero de la Ciudad de México es alternativa en el sur (Taxqueña–Xochimilco).

Rutas viales para automóviles

• Eje Central Lázaro Cárdenas: útil como alternativa paralela a Línea 2 y 8.

• Avenida Insurgentes: recorre gran parte de la ciudad y conecta con múltiples opciones.

• Circuito Interior: permite rodear zonas con alta saturación.

• Anillo Periférico: opción para trayectos largos evitando el centro.

• Calzada Ignacio Zaragoza: clave para el oriente (Línea A).

Uber, DiDI y otras opciones

• Aplicaciones de movilidad como Uber y DiDi

• Uso de bicicleta en tramos cortos mediante Ecobici.

• Transporte concesionado (microbuses y combis) en rutas paralelas al Metro.

Ahora ya lo sabes. Debido al paro de los trabajadores del Metro CDMX, se recomienda planear con anticipación, considerar combinaciones de transporte y prever tiempos adicionales ante posibles congestionamientos viales en la capital del territorio nacional.