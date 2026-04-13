Muere Henry: niño quemado tras ataque en una tienda de Chalco; Fiscalía busca reclasificar los cargos

Henrry Niños de dos años falleció luego de semanas hospitalizado por quemaduras graves tras un ataque con bombas molotov en una tienda del Estado de México.

Henry, un niño de dos años, murió este domingo en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, tras permanecer hospitalizado desde el 22 de febrero por quemaduras que afectaron cerca del 85 por ciento de su cuerpo.

Las lesiones las sufrió durante un ataque incendiario en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, en el Estado de México, en un hecho que se dio en medio de disturbios registrados ese mismo día en distintas partes del país.

El menor falleció alrededor de las 14:00 horas, después de varias semanas en terapia intensiva, donde fue sometido a cirugías, permaneció sedado e intubado debido a la gravedad de sus heridas, principalmente en el sistema respiratorio.

Incendio en tienda de Chalco

El ataque ocurrió cuando Henry acudió con su padre a comprar una gelatina a una tienda de la cadena 3B, en ese momento, dos hombres encapuchados entraron al lugar, rociaron gasolina y lanzaron bombas molotov, provocando un incendio que alcanzó al menor, a su padre y a otra persona que intentó ayudar.

Ese día, el país vivía una jornada violenta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Menmcho, lo que derivó en bloqueos carreteros, incendios de vehículos en al menos 20 estados.

Tras el ataque, Henry fue trasladado de inmediato a recibir atención médica especializada. Su estado de salud se mantuvo reservado por semanas debido a la gravedad de las quemaduras.

Detenidos y proceso judicial en curso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que hay al menos siete personas relacionadas con el caso.

Hasta ahora, cuatro han sido detenidas y vinculadas a proceso por delitos como tentativa de homicidio, aunque tras la muerte del menor, la autoridad buscará reclasificar los cargos a homicidio.

Entre los detenidos se encuentran Miguel Ángel “N”, señalado por presuntamente proporcionar combustible para los ataques; Luis Antonio “N”, alias “El Negro”; así como Edgar “N”, conocido como “Peluso”, y su hermano menor de edad. Los adultos permanecen en un penal en Chalco, mientras que el menor fue internado en un centro especializado.

Familiares de algunos de los detenidos han denunciado supuestas irregularidades en las detenciones y aseguran que son inocentes, mientras que las autoridades continúan con la búsqueda de otros tres implicados que ya cuentan con órdenes de aprehensión.

El caso ha generado indignación por la forma en que ocurrió el ataque y por el contexto de violencia en el que se dio, reavivando la preocupación por la seguridad en la zona oriente del Estado de México.