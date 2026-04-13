Metrópoli

La jornada reunió atención médica, esterilizaciones y actividades educativas; el programa “Huellitas Transformadoras” acumula más de 39 mil servicios en la demarcación

Tlalpan realiza sexta Feria de Bienestar Animal con servicios veterinarios gratuitos

Por Gerardo Mayoral
Tlalpan realiza sexta Feria de Bienestar Animal con servicios veterinarios gratuitos

La alcaldía Tlalpan llevó a cabo la sexta edición de la Feria de Bienestar Animal en el Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada, donde se ofrecieron servicios médicos veterinarios gratuitos, actividades educativas y acciones para promover la tutela responsable de animales de compañía y comunitarios.

Esta jornada forma parte de una estrategia territorial orientada a integrar el bienestar animal como un componente de salud pública, con el propósito de atender problemáticas como la sobrepoblación en calle, el abandono y los riesgos sanitarios.

A través del programa social “Huellitas Transformadoras”, la alcaldía reportó que se han otorgado más de 39 mil servicios médico veterinarios gratuitos, entre ellos más de 5 mil 500 esterilizaciones y más de 21 mil consultas médicas en distintas zonas de Tlalpan.

Durante el acto protocolario, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, señaló que el bienestar animal debe entenderse como parte de la salud pública y la convivencia comunitaria.

En la jornada se ofrecieron servicios de esterilización, vacunación antirrábica y múltiple, desparasitación, así como exhibiciones de adiestramiento canino y jornadas de adopción responsable. La asistencia estimada fue de 600 personas.

Autoridades locales indicaron que uno de los ejes de la estrategia es la atención a animales comunitarios, aquellos que no tienen un hogar fijo pero forman parte del entorno vecinal, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y la convivencia en barrios y pueblos.

En el evento participaron instancias como la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

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