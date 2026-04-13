Tlalpan realiza sexta Feria de Bienestar Animal con servicios veterinarios gratuitos

La alcaldía Tlalpan llevó a cabo la sexta edición de la Feria de Bienestar Animal en el Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada, donde se ofrecieron servicios médicos veterinarios gratuitos, actividades educativas y acciones para promover la tutela responsable de animales de compañía y comunitarios.

Esta jornada forma parte de una estrategia territorial orientada a integrar el bienestar animal como un componente de salud pública, con el propósito de atender problemáticas como la sobrepoblación en calle, el abandono y los riesgos sanitarios.

A través del programa social “Huellitas Transformadoras”, la alcaldía reportó que se han otorgado más de 39 mil servicios médico veterinarios gratuitos, entre ellos más de 5 mil 500 esterilizaciones y más de 21 mil consultas médicas en distintas zonas de Tlalpan.

Durante el acto protocolario, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, señaló que el bienestar animal debe entenderse como parte de la salud pública y la convivencia comunitaria.

En la jornada se ofrecieron servicios de esterilización, vacunación antirrábica y múltiple, desparasitación, así como exhibiciones de adiestramiento canino y jornadas de adopción responsable. La asistencia estimada fue de 600 personas.

Autoridades locales indicaron que uno de los ejes de la estrategia es la atención a animales comunitarios, aquellos que no tienen un hogar fijo pero forman parte del entorno vecinal, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y la convivencia en barrios y pueblos.

En el evento participaron instancias como la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.