CDMX concentra el mayor número de trabajadores afiliados al IMSS en el país

Agencia de Empleo "Tecpantli Icpac" Instalaciones de la nueva Agencia del Empleo Tecpantli Icpac FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La Ciudad de México se mantuvo en marzo de 2026 como la entidad federativa con el mayor número de personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al registrar 3,636,987 personas con empleo formal, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

La cifra coloca a la capital del país por encima de otras entidades, entre ellas Jalisco, que reportó 2,061,532 personas afiliadas al mismo sistema de seguridad social.

Del total de trabajadores registrados en la capital, 3,128,879 contaban con un empleo permanente, lo que representa 86.03 por ciento, mientras que 508,108 tenían un puesto eventual, equivalente al 13.97 por ciento.

Los registros del IMSS muestran que la mayor concentración de empleo formal en la ciudad se encuentra en tres sectores económicos. El primero corresponde a servicios para empresas, personas y el hogar, con 1,510,717 trabajadores; le sigue el comercio, con 854,988 afiliaciones; y en tercer lugar se ubican las industrias de la transformación, con 356,119 personas registradas.

En términos anuales, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS en la capital aumentó en 170,453. De ese total, 117,348 corresponden a hombres, lo que equivale a 68.84 por ciento; 53,087 a mujeres, es decir, 31.14 por ciento; y 18 registros a personas no binarias.

En lo relativo al salario, el Salario Base de Cotización promedio diario en la Ciudad de México se ubicó en 809.18 pesos durante marzo de 2026, cifra que, según la información oficial, es la más alta registrada en el país.