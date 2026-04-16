Naucalpan recupera espacios y refuerza servicios de luz, seguridad y parques rehabilitados

Naucalpan Naucalpan refuerza servicios con más de 7 mil luminarias, nuevos camiones de basura y parques rehabilitados. Las acciones buscan mejorar seguridad, limpieza y calidad de vida en colonias del Edomex.

El Gobierno del Municipio de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, mantiene en marcha la estrategia de mejorar las condiciones de vida en distintas colonias de la entidad, con acciones que van desde el fortalecimiento de servicios básicos hasta la recuperación de espacios públicos.

Uno de los avances más visibles es el alumbrado público. En un año se instalaron 7 mil 625 luminarias, lo que ha beneficiado a cerca de 100 mil personas, una cifra que supera por mucho lo alcanzado en el trienio anterior.

Entre estos trabajos destaca la iluminación de la avenida Minas Palacio, donde se concretó el Sendero Seguro y Luminoso más grande de Naucalpan.

A la par, el municipio reforzó la recolección de basura con la incorporación de 50 nuevos camiones compactadores, además de contenedores para ampliar la capacidad del servicio.

Tan solo en 2025, se logró una disposición final de 189 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, una cifra que refleja el tamaño del reto en una de las zonas más pobladas del Estado de México.

En la colonia Loma Colorada, los trabajos se concentraron en la rehabilitación de espacios deportivos y áreas comunes como parte de la llamada “Huella de la Transformación” número 70.

Ahí se intervinieron canchas y el parque de la avenida de Las Torres para devolverles funcionalidad.

Las labores incluyeron la instalación de 28 luminarias nuevas y la sustitución de otras 43, además de bacheo con 99 toneladas de mezcla asfáltica.

También se realizaron trabajos de poda en 52 árboles y el retiro de uno seco, así como pintura en canchas, guarniciones y cruces peatonales.

El espacio fue equipado con malla de protección, bancas y botes de basura, además de la rehabilitación de juegos infantiles y limpieza general, donde se retiraron más de seis toneladas de residuos.

La Crónica de Hoy 2026