Rehabilitan 42 canchas de futbol en Iztacalco como parte de programa rumbo al Mundial

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, encabezó la inauguración de 42 canchas de futbol rehabilitadas en distintos puntos de la demarcación, como parte de un programa de mejora de espacios deportivos impulsado en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol que se celebrará este año en el país.

Las intervenciones forman parte del anuncio realizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre la rehabilitación de 300 canchas deportivas en diversas alcaldías de la capital, con el propósito de fortalecer la infraestructura pública para la práctica del deporte y la recuperación de espacios comunitarios.

Las obras fueron ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a través de sus direcciones generales, en coordinación con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano local.

Rehabilitan 42 canchas de futbol en Iztacalco como parte de programa rumbo al Mundial

Del total de canchas intervenidas, 23 fueron rehabilitadas por el gobierno capitalino y 18 por la alcaldía. A ello se suma una cancha adicional en la colonia Zapata Vela, cuya mejora se realizó mediante recursos del presupuesto participativo.

Las autoridades estiman que más de 269 mil personas, consideradas como población flotante, podrían beneficiarse del uso cotidiano de estos espacios, al ser puntos de reunión para habitantes de distintas colonias y zonas aledañas.

Como parte de los trabajos realizados se aplicó pintura antiderrapante en las superficies de juego, pintura en muros con sellador, elaboración de pictogramas en el piso y rotulación con diseños previamente aprobados. También se colocaron elementos gráficos en vinil con protección contra la intemperie.

En materia de infraestructura, se retiraron cercas existentes y se instalaron nuevas mallas ciclónicas galvanizadas, además de puertas metálicas de acceso. Se efectuaron también trabajos de obra civil, como demolición de guarniciones y banquetas, así como la fabricación y montaje de estructuras metálicas ligeras.

Las canchas rehabilitadas se ubican en colonias como Campamento 2 de Octubre, Granjas México, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Infonavit Iztacalco, Gabriel Ramos Millán, Viaducto Piedad y Picos Iztacalco, entre otras.