Delfina Gómez entrega 151 apoyos de Canastas Alimentarias a familias víctimas de feminicidio y desaparición

Programa Canastas Alimentarias

Como parte del programa Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, el gobierno del Estado de México entrego entregó 151 apoyos.

Esta acción requirió una inversión de 4.3 millones de pesos y por primera ocasión, se otorga el apoyo a 40 adultos mayores que han asumido la crianza de las hijas e hijos de las víctimas.

Adriana Miranda Gómez agradeció, a nombre de las personas beneficiarias, la sensibilidad y el respaldo que la Gobernadora Delfina Gómez brinda a las víctimas del delito. Destaco que este tipo de apoyos son fundamentales para enfrentar su proceso con tranquilidad y fortaleza.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, señaló que esta ayuda de 2 mil 200 pesos, se entregara mensualmente a las personas beneficiarias y en el caso específico de adultos mayores, el monto asciende a 3 mil pesos.

En su declaración, María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que el objetivo es fortalecer la paz y colocar como prioridad la protección de las personas y la atención a las víctimas del delito, para recuperar su estabilidad.

“Este programa es una forma de decirles que no están solas, que no están solos, que sus necesidades importan y que el Estado responde con cercanía, respeto y hechos”, enfatizó.