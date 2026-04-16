Encienden nuevas luminarias en la Guerrero como parte del programa Brilla Cuauhtémoc

La Colonia Guerrero sumó un nuevo tramo con alumbrado público renovado luego de que la alcaldía Cuauhtémoc instaló 60 luminarias en la calle Violeta, entre Cerrada Zarco y Héroes, como parte del programa Brilla Cuauhtémoc.

Los trabajos incluyeron la colocación de 14 luminarias viales y 46 peatonales, además de 80 metros de cableado de aluminio. De acuerdo con la autoridad local, la intervención busca mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad para quienes transitan por la zona, particularmente durante la noche.

A nivel colonia, la alcaldía reportó que se han colocado ya 92 luminarias, de las cuales 32 corresponden a alumbrado vial y 60 a iluminación peatonal, con el objetivo de ampliar la cobertura en calles y espacios de uso cotidiano.

La calle intervenida conecta con puntos de tránsito frecuente dentro de la colonia, por lo que el reforzamiento del alumbrado forma parte de una estrategia para atender zonas con rezago en iluminación y responder a reportes vecinales.

En el encendido de las nuevas luminarias, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que el programa ha operado en las 33 colonias de la demarcación y que continuará extendiéndose a otras áreas con necesidades similares.

La autoridad local indicó que estas acciones se integran a una política de recuperación del espacio público a partir de intervenciones básicas como el mejoramiento del alumbrado, con la finalidad de facilitar el tránsito peatonal y vehicular en horarios nocturnos.

El programa Brilla Cuauhtémoc, añadió la alcaldía, seguirá recorriendo distintos puntos de la demarcación conforme a diagnósticos internos y solicitudes ciudadanas relacionadas con fallas o ausencia de luminarias.