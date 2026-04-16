Gobierno mexiquense capacita personal de IMSS Bienestar en evacuación aeromédica

“Grupo Relámpagos”

El Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias “Grupo Relámpagos” capacitó a 20 coordinadores de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar) de la entidad, con el objetivo de garantizar traslados aeromédicos seguros y organizados.

Esta capacitación forma parte del programa Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica (MISEA) y fue encabezada por Héctor Gregorio Vargas Sánchez, paramédico rescatista de “Grupo Relámpagos”.

Los temas abordados incluyen historia de la aviación, seguridad operacional, evacuación aeromédica, protocolos de medicina aérea y activación del sistema de ambulancia aérea, con el objetivo de fortalecer los protocolos de respuesta ante emergencias.

“El MISEA está enfocado principalmente para capacitar a todas las personas que estén relacionadas con la operación y la interacción con las aeronaves. Se trata de preparar a los jefes, a los subjefes y a todo el personal que depende precisamente del IMSS Bienestar en todo el Estado de México”, expresó Héctor Gregorio Vargas.

Participaron representantes de las 20 regiones del Estado de México: Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Otumba, Tejupilco, Tenancingo, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zumpango, para fortalecer la atención y respuesta ante emergencias en toda la entidad.

Este tipo de actividades continuaran con la intención de a ampliar la capacitación del personal de salud en materia de evacuación aeromédica y seguridad operacional.

“El trabajo y la colaboración con el equipo de Relámpagos no solo será con los enlaces de las 20 regiones, sino que ellos tienen la instrucción de iniciar las labores en cada uno de los hospitales, para formar a más personal en el curso MISEA”.