Disminuye 96 % afectaciones por incendios forestales en Edomex con Operativo “Guardianes del Bosque”

“Guardianes del Bosque”

Gracias al operativo “Guardianes del Bosque”, implementado durante la Semana Santa 2026 en el Estado de México, se logró una reducción de 96% en la superficie afectada por incendios con respecto a la temporada vacacional de 2025.

Este operativo fue implementado por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) del 29 de marzo al 12 de abril y se registraron solo 83 incendios forestales, cifra significativamente menor en comparación con los 308 que se presentaron en 2025. En cuanto a la superficie afectada, se reportaron 476 hectáreas dañadas, frente a las 6 mil 652 en 2025.

Además de Probosque participaron distintas autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como brigadas municipales, ejidales y comunitarias.

Además, la participación de los alcaldes en la zona sur, fue clave para este operativo, en el cual se mantuvo vigilancia permanente en 100 puntos estratégicos considerados de alto riesgo debido a su alta afluencia turística en zonas forestales.

Se implementaron nueve Subcomités Regionales y 85 Municipales de Manejo del Fuego y se realizaron más de 54 recorridos operativos en días críticos con la participación de 795 personas.